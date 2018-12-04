''Çiçekler Açıyor'' Kitleleri Yakalıyor!

''Müzik Benim Bir Öğretmenim''

Müziğin kendisini eğittiğini be birçok şeyi müzikle öğrendiğini ifade eden sanatçı,'' Müzik benim öğrenmekten vazgeçmediğim öğretmenim. Onu iyi dinler iyi anlar iyi uygularım''dedi.

Kınay Production etiketiyle yayınlanan Tabir müziği ''Çiçekler Açıyor'' şimdiden kitlesini yakalamaya başladı. Farklı tarzıyla dikkatleri çeken Tabir, bundan sonraki çalışmalarını da Kınay Production aracılığıyla yayınlayacağını söyledi.

Festivallerde ve bar sahnelerinde performans sergileyen Tabir sözü ve bestesi kendisine ait olan birçok şarkıyı yayınlamak için gün sayıyor. Single çalışmalarından sonra albüm hazırlıkları için çalışmalarını devam ettiren Tolga Arslan tepkilerin şimdiden çok iyi olduğunu söyledi.