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'Çiçekler serada kalmasın' çağrısı (2)

ATB BAŞKANI ÇANDIR: EVDEKİ VATANDAŞLAR İÇİN YÖNETİCİLER ÇİÇEK ALMALIKoronavirüs tedbirleri kapsamında ithalat ve ihracatın kısıtlanması ve Avrupa'daki mezatların kapatılması nedeniyle Antalyalı kesme çiçek üreticileri de zor günler yaşamaya başladı.

13.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:47
'Çiçekler serada kalmasın' çağrısı (2)

ATB BAŞKANI ÇANDIR:  EVDEKİ VATANDAŞLAR İÇİN YÖNETİCİLER ÇİÇEK ALMALI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ithalat ve ihracatın kısıtlanması ve Avrupa 'daki mezatların kapatılması nedeniyle Antalyalı kesme çiçek üreticileri de zor günler yaşamaya başladı. Çiçekler üreticinin elinde kalınca krizle baş başa kalan üreticiye destek önerisi Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır 'dan geldi. Çandır, kesme çiçek üreticisinin yıl boyunca yetiştirip emek verdiği ürünlerinin elinde kaldığını belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin çiçek ihracatının yüzde 60'ını Antalya karşılıyordu. Uluslararası alanda da iyi pazar bulmaya başlamıştık. Çiçek ve süs bitkileri sektörü bu koronavirüs nedeniyle tüm dünyada yüzde 80 daralma yaşadı. İhracat ve satışların önü kesildi. Üreticiler ürünlerinin en bol olduğu, satıp para kazanacakları dönemde krizle karşı karşıya kaldı. Burada üreticilerimizin temennisi vatandaşlarımızın çiçek alması. Yerel ve kamu yöneticilerimizin eve kapalı vatandaşa moral olarak çiçek alıp dağıtmasını öneriyorlar. Kesme çiçek sektörümüz bu kriz kapsamında değerlendirilip bazı sorumluluklarının ötelenmesini talep ediyor. Vatandaşın da moralinin düzelmesi için herkesin çiçek almasını tavsiye ediyoruz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Avrupa, Çandır, Ekonomi
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