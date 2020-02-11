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"Çiçekleri Soldurmayalım" kursiyerleri eğitime başladı

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, "Çiçekleri Soldurmayalım" Projesi kapsamında eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

11.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:42
İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, "Çiçekleri Soldurmayalım" Projesi kapsamında eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

'da risk altında bulunan çocukların, suçlardan ve zararlı alışkanlıklardan korunması, mesleki beceri ve iş imkanı verilerek topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılması amacıyla, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından "Çiçekleri Soldurmayalım" projesi yürütülüyor. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ait Kepez ilçesi Fabrikalar mahallesinde bulunan 4 derslikte Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı Yardımcısı, Pasta Yapımı ve Sunumu, Rezervasyon Elemanı, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri alanlarında, her kurs için 25 çocuk olmak üzere toplam 100 kursiyer mesleki eğitim kurslarına başladı.

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, proje kapsamında eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti. - ANTALYA

Mehmet Murat, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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