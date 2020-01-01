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Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulundan anlamlı proje

Biga Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu öğrencileri vefat eden öğretmenlerinin anısına robot yaptı.

01.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:34 Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulundan anlamlı proje
Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu öğrencileri vefat eden öğretmenlerinin anısına robot yaptı.
Okul Müdürü İbrahim Er, gazetecilere yaptığı açtığı açıklamada, okullarında 5 yıl görev yapan ve görevine devam ederken, bir rahatsızlık sonucu 13 Kasım 2017'de vefat eden Fen Bilimleri Öğretmeni Mehmet Erdoğmuş için okulda Robotik Kodlama sınıfı oluşturulduğunu söyledi.
Bu sınıfta yapılan örnek çalışmalardan birisinin "insansı robot" olduğunu belirten Er, şöyle konuştu:
"Tamamı 3D yazıcı tarafından basılan bu robotun yapımı yedi ay sürdü. Toplam ağırlığı 10 kilo olan robot bilgisayar tablet ya da bluetooth ile yönetilebiliyor. Arduino ile kontrol edilen ve servo motorlar sayesinde kafasını gözlerini ve kollarını hareket ettirebilen Erdoğmuş robotu, her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Gelecek yıl yapay zeka ile yönetmeyi planladıkları robota bir çok özellik eklenecek. Öğretmenlerinin anısını yaşatan bu vefalı öğrencileri tebrik ediyoruz. Bizden desteklerini esirgemeyen başta Biga İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Bilen'e ve robot yapımında öğrencilerimize rehberlik eden Harun Dokuyucu'ya çok teşekkür ediyoruz."

Biga, Teknoloji

Kaynak: AA

Teknoloji

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