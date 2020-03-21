Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Çiçekliklerdeki banklar, bariyer ve şeritle çevrildi - Haberler

Çiçekliklerdeki banklar, bariyer ve şeritle çevrildi

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çiçekliklerdeki banklar, bariyer ve şeritle çevrildi.

21.03.2020 20:37 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:38
Tekirdağ 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çiçekliklerdeki banklar, bariyer ve şeritle çevrildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, önceki gün şehir merkezindeki bankları tedbirler kapsamında kaldırdı.
Uyarılara rağmen vatandaşların evlerinden çıkarak çiçekliklerdeki banklarda toplu halde oturmaları üzerine bu banklara da ekiplerce bariyer ve şerit çekildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AA muhabirine, salgına karşı titiz şekilde mücadele sürdürdüklerini söyledi.
Herkesin tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:
"Ülkemizdeki bu salgınla ilgili özellikle dışarı çıkan yaşlı vatandaşlarımızı virüse karşı korumak amacıyla dün bankları kaldırmıştık. Bugün de uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşlar olduğunu görünce bankı olan çiçeklikler demir bariyerlerle çevrildi. İnsanlarımızın sağlığı için mücadelemizi sürdürüyoruz. Herkesin duyarlı olması lazım."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Çiçekliklerdeki banklar, bariyer ve şeritle çevrildi

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Çiçekliklerdeki banklar, bariyer ve şeritle çevrildi
Etiketler : Tekirdağ, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilanço ağırlaşıyor! İtalya’da koronadan bir günde en fazla ölüm Haberler
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya'da koronadan bir günde en fazla ölüm
ABD’de koronavirüs vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Haberler
ABD'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Haberler
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı
Hastane, 21 yaşındaki hastanın koronadan öldüğü iddialarına yanıt verdi Haberler
Hastane, 21 yaşındaki hastanın koronadan öldüğü iddialarına yanıt verdi
Ankara’nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi Haberler
Ankara'nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi Haberler
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi
Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı Haberler
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

Pegasus'tan, 65 yaş üstü yolcuları için duyuru - Haber Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde sağlık çalışanları için maske mesaisi - Haber Virajı alamayan otomobil 40 metre yükseklikten düştü - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı - Haber 40 metrelik duvardan alt yola uçan sürücü kazayı ucuz atlattı - Haber Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi - Haber Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı - Haber 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı - Haber Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı - Haber İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var - Haber İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading