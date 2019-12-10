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Çiçeksepeti.com, ING Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru oldu

Çiçeksepeti.com firması, ING Basketbol Süper Ligi'nin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar resmi sponsoru oldu.

10.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:56Çiçeksepeti.com, ING Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru oldu
Çiçeksepeti.com firması, ING Süper Ligi'nin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar resmi sponsoru oldu.
Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, federasyon binasında gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine TBF Başkanı Hidayet ve Çiçeksepeti.com Üst Yöneticisi Emre Aydın'ın katıldığı belirtildi.
Sponsorluk anlaşması hakkında Türkoğlu'nun, "Her geçen gün büyüyen ve güçlenen basketbol ailemize çok değerli bir kurum daha katıldı. Rekabet seviyesiyle Avrupa'nın zirvesinde yer alan ING Basketbol Süper Ligi ve Çiçeksepeti.com markalarının iş birliği, iki kuruma da güç katacaktır. Uzun yıllar sürmesini umut ettiğimiz bu anlaşmasının iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

basketbol, Türkoğlu, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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