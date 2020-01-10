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Çiçero filmi konusu nedir? Çiçero oyuncuları ve Çiçero özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çiçero filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çiçero konusu, Çiçero özeti ve Çiçero oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çiçero filminin detayları…

10.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:32

İzleyenleri ekrana bağlayan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çiçero filmini izleyecek olanların merak ettiği Çiçero konusu nedir, Çiçero oyuncuları kimler ve Çiçero özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇİÇERO FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlyas Bazna, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine "Çiçero" kod adı verilir. İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz.

İlyas Bazna'nın savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını beyaz perdeye yansıtacak olan filmin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor.

ÇİÇERO OYUNCULARI VE KADROSU

Çiçero : Serdar Akar

Çiçero Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik, Ertan Saban, Tamer Levent, Altan Erkekli

Çiçero Tür: Tarih, Drama, Biyografi

Çiçero Yapım Yılı: 2018 (122 dk)

Çiçero Vizyon Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma

Çiçero Senaryo: Ali Can Yaraş

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Çiçero filmi konusu nedir? Çiçero oyuncuları ve Çiçero özeti!

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