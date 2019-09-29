Haberler » Magazin » Haber

Ciciş Ceyda'dan yarı çıplak yatak pozu! Göğsünü eliyle kapattı

Magazin dünyasında Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Ceyda Ersoy, yatakta üzerinde sadece havlu olan fotoğrafını paylaştı.

29.09.2019 13:00

Magazin dünyasında skandallarıyla gündeme gelen Esra-Ceyda kardeşler, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından paylaştıkları çıplak pozlarla olay olmaya devam ediyorlar.

YATAKTA YARI ÇIPLAK POZ

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından cesur paylaşıma imza attı. Ersoy,Instagram'da üzerinde sadece havlu olan bir fotoğraf paylaştı. Ünlü ismin, bununla da kalmayıp açıkta kalan göğsünü eliyle kapatması da dikkat çekti.

FOTOĞRAFINI HEMEN KALDIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de banyodan benzer poz paylaşan Ceyda Ersoy, paylaşımını kısa bir süre sonra kaldırmıştı.

Ciciş Ceyda'dan yarı çıplak yatak pozu! Göğsünü eliyle kapattı

Magazin

YORUMLAR(19)
URFALI:oğlum kenar mahallenin kokuşmuş kaşarları değil okumuş sosyetik eskort kaynıyor ortam, manken ve şarkıcılşarın çoğu eskortluk yapıyor. haberiniz yok. çalıştığım kuyumcudan popçu çoooook ünlü bir bayan şarkıcı pırlanta künye sipariş etmişti gelip fiyatı petrolcü işadamı abimize hesap etmişti. adam o zamanlar gelen geçen ünlü karıya salça oluyordu, o şarkıcı manken kızlar gazeteye kısa o, şişko, tipsiz diye demeç veriyorlardı aynı karede görünmelerine rağmen ama adama mücevherleri aldırtıyorlardı.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CONİ:umreye gitti demi bu
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
SS:bunlari yakindan gorun o kadar cirkinlestilerki anlatamam 10 sene once ne kadar guzeldi yakindan bakmaya kiyamazdiniz simdi yuzune bakilmiyor incecik aidsli gibiler slikonlar alan filan tobe yarabbi evden uzak
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
KAMİL:Ulan komple soyun rahat gündemi meşgul etme. ...
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
.....TKRD:Açacak veya gösterecek birşey kalmayınca ne yapacak. ...
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
QUARESMA:1 posta kac paradır acaba. . .
Yayından Kaldır
15 1
Cevap yaz
AYU:Sen önce aç karnını doyur
Yayından Kaldır
3 3
PLAYBOY:Çok beğendik sizinle tanışmak isteriz. Fiyatta anlaşıriz o önemli değil yeter ki evet diyin.
Yayından Kaldır
16 1
Cevap yaz
MERAK:Ücretleri konusunda fikri olan var mı ?
Yayından Kaldır
14 0
Cevap yaz
BAHRİ:Bunlar sıradan adamlara vermezler dostum, hem zengin hem tanınmış olucan. Sadece gecelik değil bunlar ev kirası, alış veriş masrafları ödetirler. Ayrıca senden sürekli hediye almanı beklerler, cep telefonu, pahalı lüx çanta, çizme kıyafet , giysi vb. Eğer görmüş geçirmiş bir adam değilsen donuna kadar sömürürler
Yayından Kaldır
6 0
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
14:46 Ünlü model Mayka Kukucova'nın milyarder sevgilisi Andrew Bush'u kıskançlık nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı
13:51 Bu akşam Açıkhava'da
13:38 Timati, kızıyla dalga sörfü yaptı, milyonlar izledi
13:00 Ciciş Ceyda'dan yarı çıplak yatak pozu! Göğsünü eliyle kapattı
12:21 Hiç bu kadar gülmemiştim
12:06 25 Litre Belgesi Kanal D'de - 25 Litre Belgesi saat kaçta yayınlanacak?
08:41 Zuhal Olcay sevgilisi Malzum Çimen ile gerin anları...