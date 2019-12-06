Haberler » Magazin » Ciciş Ceyda Ersoy, Instagram'dan kitapla göğüslerini kapattığı üstsüz pozunu paylaştı - Magazin

Ciciş Ceyda Ersoy, Instagram'dan kitapla göğüslerini kapattığı üstsüz pozunu paylaştı

Magazin dünyasında Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından "Kitap okurken sütyen takmıyorum" diyerek üstsüz fotoğrafını paylaştı.

06.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:22

Paylaştığı fotoğraf ve açıklamalarla gündeminden hiç düşmeyen Esra-Ceyda Ersoy kardeşler, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından paylaştıkları çıplak pozlarla olay olmaya devam ediyorlar. Ceyda Ersoy, son olarak dün akşam üstsüz bir pozunu paylaşarak herkesi şaşırttı.

"KİTAP OKURKEN SÜTYEN TAKMIYORUM"

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozunu paylaştı. Elinde tuttuğu kitaplarla göğüslerini kapatan Ersoy, fotoğrafı "Kitap okurken sütyen takmıyorum" notuyla paylaştı. Ceyda Ersoy'u fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

DANLA BİLİC'E MEYDAN OKUMUŞTU

Ceyda Ersoy, Kasım ayında yaptığı bir paylaşımda mide ameliyatı olduktan sonra kısa bir süre içinde fazla kilolarından kurtulan Danla Bilic'e meydan okumuştu. Yatak pozunu paylaşan Ceyda Ersoy, fotoğrafı "Danla Bilic istediğin kadar zayıfla ve makyaj yap bir Ceyda Ersoy olamazsın" notuyla yayınladı.

YATAKTA ÇIPLAK POZ VERMİŞTİ

Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ceyda Ersoy, Eylül ayında önce de yatakta ve banyoda çıplak vücudunu havluyla kapatarak poz vermişti. Ersoy, kısa sürede beğeni rekoru kıran fotoğraflarından birini Instagram hesabından silmişti.

Ciciş Ceyda Ersoy, Instagram'dan kitapla göğüslerini kapattığı üstsüz pozunu paylaştı

Magazin


HABER YORUMLARI (9)
ÇAGATAY:tabi sütyensiz kitap okunur açık kalmak rahat. .
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
TEK YILDIZ:hiç kitap olmayı hayal edeceğimi hatırlamazdım. . . :D :D
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
ZİYAA:Sütyen taktığın mı var sanki! Kitap okurken sütyen takmıyormuş!
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
CORCİ:bazen bir kitabın sayfası olmak istersin.
Yayından Kaldır
5 6
Cevap yaz
MHMT:keşke içinde yazanı okusan da biraz hayat görüşün olsa
Yayından Kaldır
20 0
Cevap yaz
ADANALI:Göslerim börtledi ya la, (kitap için yani (: )
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
ZİYAA:Sen kitap okumuyorsun, okutuyorsun baby!
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
OSMAN:etkili okuma sanatı
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

13:06 Rapçi Slowthai, gösterisinde bir kadın hayranının ağzına tükürdü - Magazin
12:31 "Mucize 2 Aşk" filminin ekibi tam kadro İzmir galasına katılacak - Magazin
12:28 Magazin ve sanat dünyasının Kasım ayında en çok konuşulan isimleri belirlendi - Magazin
12:00 Can Yaman kendisiyle röportaj yapan İspanyol kadın muhabire asıldı - Magazin
11:43 Kadın hayranına "Arka odaya geçelim" diyen Can Yaman İtalya'da Survivor programını sunacak - Magazin
11:05 Furkan Andıç ve Aybüke Pusat havalimanında birlikte görüntülendi - Magazin
10:52 Ciciş Ceyda Ersoy, Instagram'dan kitapla göğüslerini kapattığı üstsüz pozunu paylaştı - Magazin
09:53 Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'dan "İki Gözüm Ahmet"e tepki: Yasal ve hukuki haklarımızı kullanacağız - Magazin
09:05 Hamileyken alkol kullandığı için eleştirilen İpek Tanrıyar'dan takipçilerine hakaret: Köpekler havlıyor - Magazin
6.12.2019 13:16:40