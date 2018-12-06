Ciciş Ceyda Ersoy, Darüşşafaka Oyuncusu Ray McCallum ile Görüntülendi

Ciciş Kardeşler olarak tanınan kız kardeşlerden Ceyda Ersoy, önceki akşam Darüşşafaka Basketbol Takımının NBA'den transfer ettiği ABD'li oyun kurucusu Ray McCallum ile bir mekan çıkışı görüntülenince panikledi. Hızla kendilerini mekana geri atan ikili, 10 dakikalık bir bekleyişin ardından mekandan ayrı ayrı çıktı.

GÖRÜNTÜLENİNCE YÜZÜNÜ SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Ceyda Ersoy, Ray McCallum ile Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ceyda Ersoy, kendisine yöneltilen, "Yeni bir aşk mı, yoksa sadece yemek mi yediniz?" soruları karşısında sessiz kalırken ABD'li oyuncu taksiye binerek yüzünü saklamaya çalıştı.

REZİDANSTA BULUŞTULAR

Farklı taksilerle oradan ayrılan Ceyda Ersoy ve Ray McCallum daha sonra Maslak'ta bulunan bir rezidansta buluştu.

Ray McCallum