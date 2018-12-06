06 Aralık 2018, 16:36
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Ciciş Ceyda Ersoy, Darüşşafaka Oyuncusu Ray McCallum ile Görüntülendi

Ciciş Kardeşler'den Ceyda Ersoy, önceki akşam Darüşşafaka Basketbol Takımının NBA'den transfer ettiği ABD'li oyun kurucusu Ray McCallum ile görüntülendi. Mekandan ayrı ayrı çıkan ikili, daha sonra bir rezidansta buluştu.

Ciciş Kardeşler olarak tanınan kız kardeşlerden Ceyda Ersoy, önceki akşam Darüşşafaka Basketbol Takımının NBA'den transfer ettiği ABD'li oyun kurucusu Ray McCallum ile bir mekan çıkışı görüntülenince panikledi. Hızla kendilerini mekana geri atan ikili, 10 dakikalık bir bekleyişin ardından mekandan ayrı ayrı çıktı.

GÖRÜNTÜLENİNCE YÜZÜNÜ SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Ceyda Ersoy, Ray McCallum ile Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ceyda Ersoy, kendisine yöneltilen, "Yeni bir aşk mı, yoksa sadece yemek mi yediniz?" soruları karşısında sessiz kalırken ABD'li oyuncu taksiye binerek yüzünü saklamaya çalıştı.

REZİDANSTA BULUŞTULAR

Farklı taksilerle oradan ayrılan Ceyda Ersoy ve Ray McCallum daha sonra Maslak'ta bulunan bir rezidansta buluştu.

Ray McCallum
basketbol,Darüşşafaka,Amerika Birleşik Devletleri,Ceyda Ersoy
06 Aralık 2018 Perşembe 16:36



YORUMLAR (12)
TİCARİ ZEKA: Takımdan birini ikna ederse tüm takım müşteri olur. Ordan da lig takımlarına çıkar.
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KURDOĞLU MUSLİHİDDİN: Rezillik oldu fulört
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YARASA: güzel para kazanmışlardır
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1974: Bu Ersoy kardeşler para verse dahi onlarla birlikte olunmaz olanda zaten midesiz olur.
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REZİLLİK: sınırdışı edilse de kurtulsak
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