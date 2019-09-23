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Ciciş Ceyda Instagram'da paylaştığı çırılçıplak fotoğrafı kısa bir süre içerisinde sildi

Magazin dünyasında Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Ceyda Ersoy, üzerinde sadece havlu olan bir paylaşım yaptı. Ciciş Ceyda, kısa bir süre sonra paylaşımı kaldırdı.

23.09.2019 23:37

Ciciş kardeşler olarak ünlenen ve sık sık skandallarıyla gündeme gelen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, Instagram'da üzerinde sadece havlu olan bir fotoğraf paylaştı. Ceyda Ersoy fotoğrafı çok kısa bir süre sonra kaldırdı.

Goodnight ( İyi geceler) notuyla paylaşılan fotoğraf dakikalar içinde çok sayıda beğeni aldı.

SİLDİĞİ FOTOĞRAF:

KLİPLERİNDE DEKOLTEYİ YASAKLAMIŞLARDI

Esra-Ceyda Ersoy kardeşler, şarkıcı Doğuş'un kendilerine hediye ettiği 'Çalsana Kalbimi' şarkısının klibinde dekolteli görüntü vermeyi yasaklamış; klibin oryantal bölümlerinde oynayan dansözlerin kıyafetlerinde yer alan göğüs dekoltelerinin de kapatılmasını söylemişti.

Ciciş Ceyda Instagram'da paylaştığı çırılçıplak fotoğrafı kısa bir süre içerisinde sildi

Ceyda Ersoy, Instagram, Magazin, Yaşam

YORUMLAR(4)
CESARET:cesareti, nizden dolayı tebrik ederim, keşke tüm bayanlar sizin gibi cesur ve medeni olabilselerdi ;-) ama keşke hemen pes etmeyip sonuna kadar cesaretinizi sergileye bilseydiniz keşke
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ŞANLI:bu haberi bekliyorduk
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DAKTIR:Öyle elbiseler varki bu avlu kadar örtmüyor
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YAMULTUCU:GiiiiT, Murat KARABOVA '' yı Kandıramazsın bir daha. !!!!!!!!!!!
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