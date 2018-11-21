21 Kasım 2018, 10:33
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Ciciş Esra'dan Cesur Paylaşım: Kıskananlar Çatlasın

Ciciş kardeşler olarak ünlenen ve sık sık skandallarıyla gündeme gelen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy, paylaşımıyla yine olay oldu.

Geçtiğimiz günlerde 12 yıllık sevgilisinden ayrıldığı için intihara teşebbüs eden Esra Ersoy, cesur paylaşımıyla çok konuşuldu.

"KISKANANLAR ÇATLASIN"

Yaptıklarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ciciş Esra, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Bir süre sitemli paylaşımlar yapan Esra Ersoy, "Kıskananlar çatlasın" notuyla sınırları zorlayan paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım;

"DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA KENDİMİZİ ÜNLÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde magazin programında keşfedilme hikayelerini anlatan Esra Ersoy, "Dışarı çıktığımızda kendimizi ünlü olarak görmüyoruz. Fatih Aksoy bizi keşfetti. Fatih Ersoy bana 'Seni doktorlar dizisine mi koysam?'dedi.

Fatih,Esra Ersoy
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:33



YORUMLAR (14)
SENİN: Neyin kıskanılacakki. Ebedi hayat için azığınızı hazırlayın. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ektiğinizi orada biçersiniz. İyilik doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayın. Dünyanın geçici heva ve hevesine aldanmayın kalp kırmayın emredilen gibi yaşayın. Bende dahil tabiki. Hepimiz Allaha döndürüleceğiz.
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.: ıyy iyrenç
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ANDSMERO: ateş edıyor uçlarını ısırmak gerek
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TOSBA: Param olaydı da, bende yiyeydim.
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DERİN GÖLGE: güzel olabilirsiniz fakat kalite, ayar, ve kraatiniz kaç o önemli tabiki
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