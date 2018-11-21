Ciciş Esra'dan Cesur Paylaşım: Kıskananlar Çatlasın

Geçtiğimiz günlerde 12 yıllık sevgilisinden ayrıldığı için intihara teşebbüs eden Esra Ersoy, cesur paylaşımıyla çok konuşuldu.

"KISKANANLAR ÇATLASIN"

Yaptıklarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ciciş Esra, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Bir süre sitemli paylaşımlar yapan Esra Ersoy, "Kıskananlar çatlasın" notuyla sınırları zorlayan paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım;

"DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA KENDİMİZİ ÜNLÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde magazin programında keşfedilme hikayelerini anlatan Esra Ersoy, "Dışarı çıktığımızda kendimizi ünlü olarak görmüyoruz. Fatih Aksoy bizi keşfetti. Fatih Ersoy bana 'Seni doktorlar dizisine mi koysam?'dedi.