Haberler » Güncel » Haber

Ciciş Esra Ersoy, hakimle fotoğraf çektirdiği için eleştirilen Kıvanç Tatlıtuğ'a destek oldu

Yıllar önce bir çevirmede cicişlerin kardeşler olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy'un aracını durduran polis memuru, uygunsuz davrandığı için sürgün edilmişti. Yıllar önce benzer bir durum yaşayan Esra, şimdilerde duruşma salonunda hakim ile fotoğraf çektirdiği için eleştirilen Kıvanç Tatlıtuğ'a sahip çıktı.

25.09.2019 10:42

Yıllar önce trafik kontrolü için çevirdiği Ciciş Kardeşlerle fotoğraf çektiren polis memuru sürgün edilmişti. Gazeteci Ömer Karahan bugünkü köşe yazısında Cicişlerle fotoğraf çektirdiği gerekçesiyle sürgün edilen polis memurunu hatırlatarak Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakimin ceza almasını gerektiğini söyledi. Konuyla alakalı paylaşım yapan Esra Ersoy ise Kıvanç Tatlıtuğ'a destek çıktı.

"HAKİME BİR ŞEY OLURSA KIVANÇ ÇOK ÜZÜLÜR"

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adını duyuran Esra Ersoy, Instagram hesabından Kıvanç Tatlıtuğ'a şöyle sahip çıktı: "Bugün sabah gazetesinde çıkan bu habere katılıyorum. Biz o polis için çok üzülmüştük. O Hakime de bir şey olursa Kıvanç Tatlıtuğ da çok üzülecektir eminim. Bir insanın zarar görmesine vesile olduğunu hissetmenin verdiği vicdan azabı çok üzücü.Farkında olmadan bir anlık hata yapıyor onlar da. Cezası çok büyük olmamalı en azından ilk defasında uyarı alsalar bir daha yapmazlar zaten."

NE OLMUŞTU?

Vergi usulüne muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz hafta hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası başka bir kadın hakim ile fotoğraf çektiren Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyada çok eleştirildi. HSK'nın soruşturma başlattığı kadın hakimin mazeret iznine ayrıldığı ortaya çıktı.

Ciciş Esra Ersoy, hakimle fotoğraf çektirdiği için eleştirilen Kıvanç Tatlıtuğ'a destek oldu

Kıvanç Tatlıtuğ, Esra Ersoy, Magazin, Güncel

YORUMLAR(7)
JUSTİN KLUİVERT:hakimin önündeki kitapları görüyormusunuz biz o kadar çalışkan değiliz bir hakim bu ulkede kolay yetişmiyor tek bir foto yuzunden de kolayca da bu denli eleştiri almamalı bence.
Yayından Kaldır
10 6
Cevap yaz
ZAPZOP:Kitap okuyarak hakim olabilecek çok insan var ülkede sen yanlış düşünüyorsun
Yayından Kaldır
3 0
BİR ZAMANLAR ANADOLU:Kitaplar değil embesil Türk Ceza Kanunu, şimdi referansın varsa hakim olmak çok kolay,zaten bu basitlikten dolayı foto moto işi oldu,yani kadın kaldıramadı bu hakim sorumluluğunu!
Yayından Kaldır
3 1
FREE DÜRBÜN:backup çok sağlammış kıvanç kesin yırttın bu muhabbetten hadi iyisin
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TURHAN:ne var altı üstü bir foroğraf
Yayından Kaldır
6 5
Cevap yaz
ARISTONUN MALLARI:CIRACININ SAHIDI BOZACI. SARLATAN = SARLATAN
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
12:32 İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası
12:32 Büyükşehirden ekolojik köy için ilk adım
12:32 Bilimi Sevdiren Merkez
12:32 İşten çıkartılınca tekstil atölyesini bastılar: 3 yaralı
12:31 Başkan Büyükkılıç: "Kayseri Şehir Kütüphanesi, yıl sonunda açılacak"
12:31 KAYMEK'ten eğitim semineri
12:30 Aracında sigara içen sürücülere ceza kapıda