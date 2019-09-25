Ciciş Esra Ersoy, hakimle fotoğraf çektirdiği için eleştirilen Kıvanç Tatlıtuğ'a destek oldu

Yıllar önce trafik kontrolü için çevirdiği Ciciş Kardeşlerle fotoğraf çektiren polis memuru sürgün edilmişti. Gazeteci Ömer Karahan bugünkü köşe yazısında Cicişlerle fotoğraf çektirdiği gerekçesiyle sürgün edilen polis memurunu hatırlatarak Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakimin ceza almasını gerektiğini söyledi. Konuyla alakalı paylaşım yapan Esra Ersoy ise Kıvanç Tatlıtuğ'a destek çıktı.

"HAKİME BİR ŞEY OLURSA KIVANÇ ÇOK ÜZÜLÜR"

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adını duyuran Esra Ersoy, Instagram hesabından Kıvanç Tatlıtuğ'a şöyle sahip çıktı: "Bugün sabah gazetesinde çıkan bu habere katılıyorum. Biz o polis için çok üzülmüştük. O Hakime de bir şey olursa Kıvanç Tatlıtuğ da çok üzülecektir eminim. Bir insanın zarar görmesine vesile olduğunu hissetmenin verdiği vicdan azabı çok üzücü.Farkında olmadan bir anlık hata yapıyor onlar da. Cezası çok büyük olmamalı en azından ilk defasında uyarı alsalar bir daha yapmazlar zaten."

NE OLMUŞTU?

Vergi usulüne muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz hafta hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası başka bir kadın hakim ile fotoğraf çektiren Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyada çok eleştirildi. HSK'nın soruşturma başlattığı kadın hakimin mazeret iznine ayrıldığı ortaya çıktı.