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Ciciş Esra Ersoy, Instagram hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı

Cesur pozlarıyla gündeme gelen Esra Ersoy, "Sanat eseri gibi fiziğim var" diyerek sosyal medya hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı.

20.09.2019 13:13

Ciciş kardeşler olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. Boyundan büyük bir peluş ayıya sarılan Ersoy, çırılçıplak poz verdi.

"GÜZELLİK YARIŞMALARINDA SEÇTİĞİNİZ HANGİ KIZDA BU FİZİK VAR"

Sosyal medya hesabı Instagram'da 341 bin takipçisi bulunan Esra Ersoy, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Pembe bir duvarın önünde peluş ayıya sarılarak poz veren Ersoy, altına şu notu düştü: "Dünya fenomenleri daha neler koyuyor valla. Hele Karle mi bir kadın var evli onun kocası bile olmasına rağmen ne pozlar koyuyor. Sanat eseri gibi fiziğim var madem havamı atim bence. Ayrıca 33 yaşındayım ve hiç spor yapmıyorum. 18 yaşında olup kaç genç kız bu fizikle yarışabilir? Güzellik yarışmalarında seçtiğiniz kaç kızda bu kıvrımlar var? Podyumda hepsini sollar rüzgar gibi eser geçerim valla isterlerse 190 boyunda olsunlar. 172 boyumla hepsine 1000 basarım. Vakti zamanında baba amca dayı korkusundan güzellik kraliçesi unvanı da alamadım. Ama görüldüğü üzere Taçsız kraliçeyim."

Fotoğrafın tamamını yayın politikamız gereği yayınlayamıyoruz.
Ciciş Esra Ersoy, Instagram hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı

Instagram, Magazin

YORUMLAR(24)
ANTİLOP:DESENE HAYVANLAR BİZDEN DAHA MEDENİ !!
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ATAİST:Hayatlarını yaşıyorlar ne güzel
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SERDAR:Sadece vitrin.
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35:BİRDE İÇİNDE BEYİN OLSA YANMAM .
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NERİMAN:ana babaları ne kadar geniş insanlar. kızları ortalıkta bu hale düşmüşler aileden çıt yok. mezhebleri geniş mi ne? ayıp, bunlar yaşlanınca çok pişman olacaklar haberleri yok
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NOKTA:koyunun olmadığı yerde keçiye abdurraman çelebi derlermiş kadının olmadığı türkiyedede bunlar kadınım diye prim yapıyorlar :)) gelinde ukraynaya güzellik görün böcükler
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ALİ:SANA BU SANATI VEREN ALLAH''TAN HİÇ Mİ KORKUN YOK
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BUKET:yüz fizik ciden güzel on numara ama karakter sıfırın altında
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SU:KARAKTERİ NAPICAZ Kİ
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KEDİ:BENDE 32 YAŞINDAYIM 2 ÇOCUĞUM VAR SENDEN AŞAA KALIR YANIM ÜSTELİK BENDE SPOR YAPMIYORUM:)) AMA BUNUDA HERKESE GÖSTERMİYORUM SADECE EŞİM GÖRÜYOR DEMEK SENİN PARAN BİTTİ :(( AAAY YAZIK BEEE
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