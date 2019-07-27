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Ciciş Esra, göğüslerini şapkayla kapattığı pozuyla olay oldu

Magazin dünyasında Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Esra Ersoy, üstsüz pozunu Instagram hesabından paylaştı.

27.07.2019 14:27
Ciciş Esra, göğüslerini şapkayla kapattığı pozuyla olay oldu

Ciciş kardeşler olarak ünlenen ve sık sık skandallarıyla gündeme gelen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy, paylaşımıyla yine olay oldu.

ÜSTSÜZ TATİL POZU

Bodrum'da tatilini sürdüren Esra Ersoy, cesur paylaşımıyla yeni şarkısının klip çekimine hazırlandığını duyurdu. Klibi için gün sayan Esra Ersoy, sosyal medya hesabından göğüslerini şapkayla kapatıp verdiği pozunu paylaştı.

BEĞENİ YAĞDI

Yaptıklarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ciciş Esra'nın, "Cildimi yeni çıkacak olan single şarkımızın klibi için güneşten koruyorum. Beyaz tenim şarkıda geçiyor. Elimden geldiği kadar bronzlaşmamaya dikkat ediyorum" notuyla paylaştığı gönderisinebeğeni yağdı.


Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Bodrum, Magazin

YORUMLAR (31)
FAKO: O ayak ne lan oyle palet gibi
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.....: ALLAH AKIL FİKİR VERSİN. . . .
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ŞAHİN: SADECE BİR ŞEY MERAK EDİYORUM . . . . . BU KADIN NE İŞ YAPIYOR. . . .
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EYLÜL: BİR ŞEY YAPARKEN ANNE BABANI DA DÜŞÜN DİYECEĞİM AMA BEYİN YOK. . . . . . . . . . KENDİNİ BÖYLE SERVİS YAPMAKLA ELİNE NE GEÇİYOR. . . . . . .
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NEYLÜLE: sanane la milletin namus bekçisi senmisin , sen kimsin ki mahluk, madem okadar müslüman geçiniyorsun burda ne işin varya be ucube :( , cehennem olun gidin bir
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3 5
KAPAT KAPAT: Görünce midem kalkıyor. Evet midem.
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DÜRÜST: senin miden neresi acaba
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ALLAH SİZİ KAHRETSİN: Allah sizi kahretsin
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EL CEVAP: inşaalllah senide kahretsin
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DELİDİR AMA!: O ayak 43 numara mı ? Çocuk mezarı gibi be !
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