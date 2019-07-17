Ciciş Esra, "Yaşlanınca böyle olacakmışım" diyerek bikinili fotoğrafını yayınladı

Ciciş Esra Ersoy, sosyal medya hesabından yayınladığı bikini fotoğrafıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

"YAŞLANINCA BÖYLE OLACAKMIŞIM"

Instahram hesabından bikinili fotoğrafını paylaşan Esra Ersoy fotoğrafa, "Yaşlanınca böyle olacakmışım... Esra ciciş Esra nenoş oldu.Esra nenoş 70 yaşında Santorini'de balayı suitinde" notunu ekledi. Ciciş Esra'nın fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

ESRA ERSOY KİMDİR?

Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 tarihinde Mersin'de üç katlı bir villada doğmuştur. Kendisinden 4 yaş küçük Ceyda Ersoy adında kız kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu Mersin'de özel Toros Kolejinde ve Liseyi Mersin Sabancı Anadolu Lisesinde okuduktan sonra Ankara'da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu . Mezun olduktan sonra bir dönem Ankara Laila'da Halkla ilişkiler müdürü olarak çalıştı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan Esra Ersoy, 2007 Behzat Uygur ve Melike Güner'in yaptığı "Güzel ve Dahi" adlı yarışma programına katıldı. Programda yaptığı çılgınlıklar, erkeklere çektirdikleri dikkat çekince, dizi projeleri, TV programı sunuculukları, reklam oyunculukları arka arkaya geldi. Twitter'da ve YouTube'da birbirinden seksi klipler ve fotoğraflar yayımladılar. Çoğu kez de yaptıkları projeler, aşkları ya da ilginç açıklamaları gündeme taşıdı onları.

Kardeşi Ceyda Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı "Hayat Güzeldir" adlı dizi filmde Alp Kırşan, Cem Davran, Begüm Kütük, Merve Sevi ile birlikte oynadılar. 2009 yılında Cine5'te yaptıkları bir programı açarken "Günaydın cicişler" deyiverdiler. Sonra Okan Bayülgen programında onlara takılırken hep "ciciş" dedi ve "ciciş" olarak kaldılar.

2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan "Trophy Türk" adlı yarışma programında yer almıştır. Bu programda da kardeşi Ceyda Ersoy ile yer almıştır. 2014 yılında "Şipşak Anadolu" sinema filminde Cengiz Küçükayvaz, Erdal Tosun ile beraber oynadılar.