Cicişler, Narkotik Operasyonu Kapsamında Gözaltına Alındı!

Kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, narkotik operasyonunda gözaltına alındı.
UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRMEK SUÇUNDAN İŞLEM YAPILACAK
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, düzenledikleri operasyonla kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşleri gözaltına aldı. İki kardeş Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi. Esra Ersoy'a 'uyuşturucuya özendirmek' , Ceyda Ersoy'a ise 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
Narkotik,Ceyda Ersoy,Esra Ersoy
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:46