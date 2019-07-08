08.07.2019 09:40
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Ciciş kardeşler Kayserisporlu futbolcularla lüks teknede görüntülendi

Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, önceki gün Cicişler olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerle teknede görüntülendi.

Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, tatil sezonunu açtı. Bodrum'da tatil yapan futbolculara Cicişler olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler eşlik etti.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü futbolcular, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan (41 bin lira) gulet teknede görüntülendi. Yaptıkları cesur paylaşımlarla isimlerinden sıklıkla söz ettiren Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşlerde ünlü futbolculara eşlik etti. Futbolcuların Cicişlerle doyasıya eğlendiği görüntüler de kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Teknede eğlenceli dakikalar geçiren dörtlü, bir ara Cicişlerle jimnastik bile yaptı.

Ceyda Ersoy
Esra Ersoy
Ciciş kardeşler Kayserisporlu futbolcularla lüks teknede görüntülendi
Özgür İleri, Kayserispor, Ceyda Ersoy, Magazin, Spor

YORUMLAR (27)
HUYSUZ ŞİRİN: MOTOR KOKUSU GELDİ SANKİ
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ADAR: NE İŞ YAPIYOR BUNLAR?
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CORCİ: millet cebinde 3 kuruş parayla fanatiklik yapıyor bir de
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ŞAPKACI: BU 2 SALAĞIN NE İŞ YAPIP PARAYI NERDEN BULDUĞUNU BİLEN VARMI? BU SALAKLARIN ÜLKEYE AHLAKSIZLIKTAN BAŞKA VERDİĞİ NE VAR. BENCE BU 2 SALAĞIN DERHAL TEDAVÜLDEN KALDIRILIP YA İÇERİ ATILMASI YADA ONLARA LAYIK MUAMELE İŞİNDE ÇALIŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR.
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KIZIL: Bunlar çiğ et yerler abi.
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123456: futbolcu adamsınız ne yapacaksınız bunları. kolum bile girecek kadar olmuştur bunların üstünüzde kalır bak :)
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KAYSERİSPOR: Tünel gibi olmuş, içindeki pastırması yok olmuş. . .
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KARA GÖLGE: ulan futbolcular bile bunlara kaldıysa genel eve gidin daha iyi. . .
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YASEMİN: CEHENNEM ODUNLARI EĞLENİN BAKALIM BU DÜNYADA
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HELLOKÜBRA_: Bu kadar basit olmayın be. . vallahi kendi cinsimden utanır oldum ya
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