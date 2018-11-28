"Ciciş kardeşler" serbest bırakıldı

"Ciciş kardeşler" serbest bırakıldıCiciş kardeşler tükürük ve kan örneklerinin ardından serbest bırakıldı
İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Ciciş kardeşler Esra Ersoy
ve Ceyda Ersoy
, kan ve tükürük örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, düzenledikleri operasyonla kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşleri gözaltına almıştı. Beşiktaş
Etiler'deki evlerinde gözaltına alınan Esra Ersoy'un sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirmekten, kardeşi Ceyda Ersoy'un ise 'uyuşturucu kullanmak' suçlamasıyla Vatan Caddesi
'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan Ciciş kardeşler kan ve tükürük örnekleri alındıktan sonra akşam saatlerinde serbest bırakıldı.Akşam saatlerinde serbest bırakılan Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Ceyda Ersoy, ifadesinde, fotoğrafın kendisine ait olduğunu ne zaman kimin tarafından çekildiğini bilmediğini, fotoyu yayınlayan İnstagram
hesabının çalındığını süreçte paylaşım yapıldığını, bilişim uzmanı yardımıyla hesabını geri aldığını, fotoyu yayınlamadığını ve uyuşturucuyu uzun zamandır kullanmadığını beyan ettikleri öğrenildi.
Esra Ersoy,İstanbul Emniyet Müdürlüğü,Ceyda Ersoy
28 Kasım 2018 Çarşamba 20:43