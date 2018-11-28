Cicişler'in Gözaltına Alınma Sebebi O Fotoğraf

Çağatay KENARLI/ İstanbul
DHA
Kamuoyunda 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy
kardeşler gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Ersoy kardeşleri Etiler'de gözaltına aldı.
Narkotik polisleri, Esra Ersoy
'un bir sosyal medya sitesine 'Taşçı Ceyda' yazarak kardeşinin uyuşturucu madde kullanırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığını kısa bir süre sonra paylaşımı sildiğini belirledi. Vatan Caddesi
'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'nde, Esra Ersoy'a 'uyuşturucuya özendirmek', Ceyda Ersoy'a ise 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-Fotoğraftan görüntü
-Ersoy kardeşlerin emniyete getirilmesi
DHA,Narkotik,Ceyda Ersoy,İstanbul
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:45