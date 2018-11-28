Cicişler'in Gözaltına Alınma Sebebi O Fotoğraf

KAMUOYUNDA 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ersoy kardeşleri Etiler'de gözaltına aldı. <br><br>Narkotik polisleri, Esra Ersoy'un bir sosyal medya sitesine 'Taşçı Ceyda' yazarak kardeşinin uyuşturucu madde kullanırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığını kısa bir süre sonra paylaşımı sildiğini belirledi. <br><br>Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, Esra Ersoy'a 'uyuşturucuya özendirmek', Ceyda Ersoy'a ise 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.<br><br> - İstanbul