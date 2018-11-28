Cicişleri Yakan Fotoğraf Ortaya Çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, düzenledikleri operasyonla Esra ve Ceyda Ersoy kardeşleri Etiler'deki evlerinde gözaltına aldı. Ciciş kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından kan ve doku örneği vermek için, gözaltına alınmalarından 2 saat sonra hastaneye sevk edildi. İşlemlerinin ardından Ersoy kardeşler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRMEK SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

Esra Ersoy'a 'uyuşturucuya özendirmek', Ceyda Ersoy'a ise 'uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. İki kardeş Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi. Emniyet'te sorguya alınan kardeşlerden 25 yaşındaki Ceyda Ersoy'un kokain kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, ikilinin takibe alındığı öğrenildi.

YAKALATAN FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

'Cicişler'i yakalatan fotoğrafın bir süre önce Esra Ersoy tarafından sosyal medyada yayınlanan ve Ceyda Ersoy'un uyuşturucu kullanırken yer aldığı fotoğraf olduğu öğrenildi. Esra Ersoy tarafından yayınlanan ve altında, "Taşcı Ceyda" yazan fotoğraf, 8 beğeni aldıktan kısa süre silinmiş, fakat paylaşımın ekran görüntüsünü alan bir vatandaşın ihbarıyla polis harekete geçmişti.