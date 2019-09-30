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Cidde'de hızlı tren istasyonundaki yangında 11 kişi yaralandı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nda dün çıkan yangında 11 kişinin yaralandığı, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

30.09.2019 10:09Cidde'de hızlı tren istasyonundaki yangında 11 kişi yaralandı
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nda dün çıkan yangında 11 kişinin yaralandığı, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Cidde kentindeki Haramain Hızlı Tren İstasyonu'nun çatısında dün yerel saatle 12.35'te yangın çıkmıştı. Cidde Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangında 11 kişinin yaralandığı ve 2'sinin taburcu edildiği belirtildi. Yangının yaklaşık 10 saat sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı belirtildi. Mekke Emirliği tarafından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Yangın nedeniyle tren seferleri geçici olarak askıya alındı. - CİDDE

Suudi Arabistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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