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- Cidde'de Hızlı Tren İstasyonundaki Yangında 11 Kişi Yaralandı- Yangın Kontrol Altına Alındı

- Cidde'de hızlı tren istasyonundaki yangında 11 kişi yaralandı Yangın kontrol altına alındıCİDDE - Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nda dün çıkan yangında 11 kişinin yaralandığı, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

30.09.2019 11:08
- Cidde'de hızlı tren istasyonundaki yangında 11 kişi yaralandı
Yangın kontrol altına alındı
CİDDE - Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nda dün çıkan yangında 11 kişinin yaralandığı, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Cidde kentindeki Haramain Hızlı Tren İstasyonu'nun çatısında dün yerel saatle 12.35'te yangın çıkmıştı. Cidde Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangında 11 kişinin yaralandığı ve 2'sinin taburcu edildiği belirtildi. Yangının yaklaşık 10 saat sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı belirtildi. Mekke Emirliği tarafından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Yangın nedeniyle tren seferleri geçici olarak askıya alındı.
- Cidde'de Hızlı Tren İstasyonundaki Yangında 11 Kişi Yaralandı- Yangın Kontrol Altına Alındı

Suudi Arabistan, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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