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Cidde'de ikinci sinema salonu açıldı

Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci şehri Cidde'de ikinci sinema salonu açıldı.

07.08.2019 12:05 Cidde'de ikinci sinema salonu açıldı
Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci şehri Cidde'de ikinci sinema salonu açıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın başlattığı reformlar kapsamında Cidde kentinin ikinci sinema salonu açıldı. Ülkenin en büyük ikinci şehri olan Cidde'deki ikinci sinema salonu gerçekleştirilen resmi törenle hizmete girdi. Törene Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Türki eş- Şebbana da katıldı. Şebbana, Cidde'de ikinci sinema salonunun açılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Cidde'deki ilk sinema salonu Ocak ayında açılmıştı. Suudi Arabistan yönetiminin sinema yasağını kaldırmasının ardından ülkedeki ilk sinema salonu başkent Riyad'da açılmıştı.
(İHA)

Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: İHA

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