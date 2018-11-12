Ciddi Düşünceler İçindeyiz

Bugün ne yapılabilir ' Bugün Oğlak burcunda ilerleyen Ay akşam saatlerinde Pluton'la yan yana geliyor. Ay bu burçta iken koşullar tam istediğimiz gibi olmayabilir. Belirli kısıtlamalar ve ciddi düşünmeyi gerektiren durumlar yaşanabilir. Böyle zamanlarda iş hayatına ait değişiklikler ve hassasiyetler daha çok dikkat çeker. Bugün uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak ağır basmakta. Nelerden kaçınmalı ' Sabah
saatlerinde Neptün'le yumuşak bir açı kuran Ay bizi daha derin ve hassas kılmakta. Bu saatlerde daha ılımlı olabilir ve yaratıcı konularda hayal gücümüze başvurabiliriz. Ancak akşam saatlerinde (20: 57) daha gerçekçi olmak ve duygusal açıdan dayanıklı durmak gerekecek. Böylece önemli engelleri aşabiliriz.
Sabah
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:00