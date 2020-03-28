Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cide'de ayı büyükbaş hayvanı telef etti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ayı tarafından saldırıya uğrayan büyükbaş bir hayvan telef oldu.

28.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:24
Cide'de ayı büyükbaş hayvanı telef etti
Kastamonu 'nun Cide ilçesinde ayı tarafından saldırıya uğrayan büyükbaş bir hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cide'ye bağlı Kuşçu köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan 38 yaşındaki Mustafa Bağ'a ait büyük baş bir hayvan ayı tarafından telef edilirken bir hayvanda hafif yaralı olarak kurtuldu. Hayvanlarını otlamak için meraya bırakan Bağ, almak için geri geldiğinde 2 hayvanını bıraktığı yerde bulamadı. Bir gün boyunca kayıp hayvanlarını her yerde arayan Mustafa Bağ, hayvanlarını köy sahiline yakın dere kenarında birini telef olmuş birini ise hafif yaralı olarak buldu. Yaralı bulduğu diğer hayvanında ayı tarafından tırmık izleri olduğunu söyleyen Mustafa Bağ, yetkililerin bu konuda yardımcı olmasını istedi.

"Ayılardan şikayetçiyim"

Bölgede çok fazla ayının olduğunu söyleyen Mustafa Bağ, "Ayıların başka köylülerinin de hayvanları ve arılarına sürekli olarak zarar verdiğini" belirtti.

Durumu Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdiğini söyleyen Bağ, "Benim bulunduğum yerde çok fazla ayı görüyoruz. Hayvanımın telef olduğu yerde taze ayı izlerine de rastladık. Ayılara zarar vermek suç ve büyük cezası var. Biz zaten ayılara zarar vermiyoruz ama ayılar gelip bizim hayvanımıza ve arılarımıza sürekli zarar veriyor. Telef olan hayvanımın 10 bin Lira değerinde ve bunun için Milli Parklar Müdürlüğünü arayıp yardım istediğimde, bu konuda yapacak bir şeyleri olmadıklarını söylediler. Ama biz ayıya zarar versek gelip hemen ceza kesiyorlar. Burada tüm köylülerimiz bu konudan şikayetçi. Yani ben direk olarak ayılardan şikayetçiyim. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Bağ, Kastamonu, Cide, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Cide'de ayı büyükbaş hayvanı telef etti - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:23: Yasağa rağmen evini kuaför salonuna çevirdi - Haberler 17:22: Kızıltepe'de 18 suçtan 39 yıl 5 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı - Haberler 17:19: Bursa-Ankara yolunda feci kaza: 2 yaralı - Haberler 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:15: Yaşlıların ve kimsesizlerin kaldığı evler dezenfekte ediliyor - Haberler 16:44: Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü - Haberler 16:43: Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim - Haberler 16:34: Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi - Haberler 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı 16:09: Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu - Haberler 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu