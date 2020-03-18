Cide'de koranavirüs tedbirleri kapsamında her yer dezenfekte ediliyor
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Cide ilçesinde Korona Virüs tedbirleri kapsamında ilçede dezenfekte çalışmaları sürüyor.
18.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:58
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu 'nun Cide ilçesinde Korona Virüs tedbirleri kapsamında ilçede dezenfekte çalışmaları sürüyor.
İçişleri Bakanlığının Korona Virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge doğrultusunda Cide Kaymakamlığı tarafından Cide'de umreden gelen 8 kişi ile İtalya 'dan gelen 1 kişi evlerinde gözlem altına alındı. Gözlem altında bulunanların her gün sağlık kontrolünden geçirilerek periyodik muayenelerinin yapıldığı öğrenildi.
Cide Kaymakam Ali Açıkgöz, ilçede her noktada dezenfekte çalışmalarının yapılacağını belirterek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm okul ve yurtlarda düzenli olarak ilaçlama yaparak önlem alıyor. Cide Belediyesi ise yaptığı çalışmalarla ilçe için yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarında, duraklarda, otogarda, park ve bahçelerde, caddelerde ve belediyeye ait tüm tesislerde düzenli olarak ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Hükümet Konağı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve ilçeye şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarına periyodik olarak ilaçlama yapılarak önlem alınıyor" dedi.
Cide Cumhuriyet Savcılığı ise, yaptığı yazılı açıklamada, "Adliyemizde tutuklu ve ivedi işlerle ilişkin dosyalar hariç olmak üzere, duruşması 31 Mart 2020 tarihine kadar olan dosyaların duruşmaları ileri bir tarihe ertelenmiş olup, belirlenecek yeni duruşma tarihleri dosya taraflarına uygun bir şekilde bildirilecektir" denildi. - KASTAMONU
İçişleri Bakanlığının Korona Virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge doğrultusunda Cide Kaymakamlığı tarafından Cide'de umreden gelen 8 kişi ile İtalya 'dan gelen 1 kişi evlerinde gözlem altına alındı. Gözlem altında bulunanların her gün sağlık kontrolünden geçirilerek periyodik muayenelerinin yapıldığı öğrenildi.
Cide Kaymakam Ali Açıkgöz, ilçede her noktada dezenfekte çalışmalarının yapılacağını belirterek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm okul ve yurtlarda düzenli olarak ilaçlama yaparak önlem alıyor. Cide Belediyesi ise yaptığı çalışmalarla ilçe için yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarında, duraklarda, otogarda, park ve bahçelerde, caddelerde ve belediyeye ait tüm tesislerde düzenli olarak ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Hükümet Konağı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve ilçeye şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarına periyodik olarak ilaçlama yapılarak önlem alınıyor" dedi.
Cide Cumhuriyet Savcılığı ise, yaptığı yazılı açıklamada, "Adliyemizde tutuklu ve ivedi işlerle ilişkin dosyalar hariç olmak üzere, duruşması 31 Mart 2020 tarihine kadar olan dosyaların duruşmaları ileri bir tarihe ertelenmiş olup, belirlenecek yeni duruşma tarihleri dosya taraflarına uygun bir şekilde bildirilecektir" denildi. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
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