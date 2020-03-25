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Cide'de yasağa uymayan bir kişiye para cezası uygulandı

Cide Kaymakamlığı tarafından 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağına uymayan bir kişiye Kabahatler Kanunu gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı.

25.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:06
Cide'de yasağa uymayan bir kişiye para cezası uygulandı
Cide Kaymakamlığı tarafından 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağına uymayan bir kişiye Kabahatler Kanunu gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile tüm Türkiye'de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının yasaklanması üzerine Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cide İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin denetimleri sürüyor. Bu denetimlere Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'de katıldı. Cide ilçe merkezinde yapılan denetimlerde tüm uyarılara ve duyurulara rağmen 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına rağmen uymayan yaşlılara ilk idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda bir kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 392 TL idari para cezası uygulandı. Fakat bundan sonraki süreçte buna ek olarak 5193 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği 3 bin 150 TL idari para cezası da kesileceği belirtildi.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, "Yaşlı vatandaşlarımızın sağlıkları için evlerinde kalmalarıdır. Her türlü ihtiyaçları için "Vefa İletişim Hattı: 0539 563 86 62" başta olmak üzere 155, 156 ve 112 hatlarından bizlere ulaşmalarıdır" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Cide, 3. Sayfa

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