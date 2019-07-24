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Cide sahilinde korkutan hortum

Cide sahilinde korkutan hortum -Bazı vatandaşlar hortuma aldırmadan yüzmeye devam ettiKASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz'de açıklarında meydana gelen kısa süreli hortum korkuttu.

24.07.2019 19:29
Cide sahilinde korkutan hortum
Cide sahilinde korkutan hortum
-Bazı vatandaşlar hortuma aldırmadan yüzmeye devam etti
KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz'de açıklarında meydana gelen kısa süreli hortum korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Tuğ Tepesinde oluşan hortum oluştu. Cide sahilini dolanan ve yaklaşık 3 dakika süren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Denizin içinde gerçekleşen hortuma rağmen bazı vatandaşlar denizde yüzmeye devam ederken, kısa süreli oluşan hortum korkuttu. Cide sahilinde korkutan hortum

Karadeniz, Kastamonu, Cide, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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