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Çift başlı buzağı ölü doğdu

Denizli'nin Çameli ilçesinde hamile inek, ölü çift başlı bir buzağı dünyaya getirdi.

18.09.2019 22:33Çift başlı buzağı ölü doğdu
Denizli'nin Çameli ilçesinde hamile inek, ölü çift başlı bir buzağı dünyaya getirdi. Sezaryenle alınan ve iki kafası olan buzağı görenleri hayrete düşürdü.

Çameli ilçesi Karabayır Mahallesi'nde Ramazan Gümüş isimli besici, ineğinin doğum zamanı gelince veteriner hekim çağırdı. Doğum sırasında hayvanın zorlandığını gören veteriner hekim, sezaryen yapmaya karar verdi. Yaklaşık 4 saatin ardından sezaryenle alınan buzağının çift başlı ve ölü olduğu anlaşıldı. Çift başlı buzağıyı görenler hayrete düşerken, doğum yapan ineğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Ölü olarak dünyaya gelen çift başlı buzağı daha sonra sahipleri tarafından gömüldü. - DENİZLİ

Denizli, Çameli, Güncel

Kaynak: İHA

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