- Çift elle atılamayan badminton servislerini tek elleri ile atıyorlar Denizli 'de 6 genç badminton takımı kurmak için harekete geçtiEngelli gençler, engellerine rağmen her şeyi başarabileceklerini gösterdiDENİZLİ - Denizli'de bedensel engellerine rağmen her şeyi başarabileceklerini gösteren 6 engeli genç, 'Ampute Badminton Takımı' kurmak için harekete geçti. Sağlıklı insanların çift elle dahi oynamakta zorlandığı sporu tek elleri ile oynayan gençler, neleri başarabileceklerini de gösterdi. Denizli Engelliler Spor Kulübü'nde her biri farklı spor dallarında çalışmalar yapan engelli gençler, şimdi de badminton takımı kurmaya karar verdi. Bacak, ayak, kol ve ellerinden engeli olan bireyler, Ampute Badminton Takımı kurmak için kolları sıvadı. Antrenmanlarını kulüp binasından gerçekleştirilen kadın ve erkeklerden oluşan grup üyeleri hazırlıklarını ise tıpkı engelsiz bireyler gibi eksiksiz olarak yerine getiriyor.Takım kurma çalışmaları ve antrenmanlarla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli badminton antrenörü İpek Köse, takım kurmak için badminton talebinin kulüpten kendilerine geldiğini ve bunu duyunca çok mutlu olduklarını ifade etti. Ampute takım için engelli sporcuların kendilerine başvuruda bulunmaların isteyen Köse, "Kulüpten bizi telefon ile aradılar, bende dedim ki; 'çocuklar isteyecekse neden olmasın.' Çünkü herkes bizler gibi ama hiç kimse onlar gibi değil ve o çocukların spora, altyapıya, kendilerine olan özgüvene ihtiyaçları çok fazla var. Buradan gerçekten tüm Denizli halkına seslenmek istiyorum. Ben bedensel engelli ampute olan çocuk arıyorum, her daim kim isterse istesin gelsin, herkese kapım çok açık" dedi."Engelli gençlerden 'Vazgeçmek Hedefimizde Yok' mesajı"Yaptıkları çalışma ile engelli gençleri daha çok hayata bağlayacaklarına inandığını söyleyen Köse, ayrıca badminton sporunun zor olmasına rağmen engelli gençlerin bunu başarabildiklerine dikkat çekti. Köse, "Onlara elimden geldiğince destek verip spora, hayata kendilerini kazandırmak istiyorum. Her şeyden önce o çocukların kendi hayatlarında, kendi ayakları üstünde tutunabildiklerini göstermek istiyorum, özgüvenlerini arttırmak istiyorum. Antrenmanlarımızı haftada 3 kez yapıyorum, pazartesi, çarşamba ve cuma. Hafta sonları bazen sabahları ormanlara koşulara gidiyorum, çocuklarla tepelerde koşuyorum. Hafta sonları sabahlarımızı da koşu ile tamamlıyoruz. Şu an zor hedef ulaştığımız diyebilirim, yani belki de çok zor ulaştık bu insanlara. İnanın 6 tane bedensel engelli sporcum var ve ben bunun sayısını daha fazla olmasını istiyorum. Bir bedensel engelli öğrencimiz için, çocuğumuz için, badminton harika bir spor. Çocuklar öyle bir öğrenim düzeyine geldi ki yeri geldiğinde çift elle atarken zorlandığımız servisleri onlar tek elle atabiliyorlar" diye konuştu.Engelli gençlerin antrenmanlarda sergiledikleri performans göz doldururken, hep birlikte verdikleri, 'Vazgeçmek Hedefimizde Yok' mesajı ise istenildiği zaman bir çok şeyin başarılabileceğini gösterdi.