Haberler » Sağlık » Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi - Haberler

Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi

TÜRKİYE'nin dördüncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek (26), 45 günün ardından taburcu edildi.

10.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:59Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi

TÜRKİYE'nin dördüncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek (26), 45 günün ardından taburcu edildi.

Antalya'da, yaklaşık 5 yıl önce güneş enerjisi paneli montajı sırasında elektrik akımına kapılarak kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğretim üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek, 45 günün ardından taburcu edildi. Taburcu edilmeden önce annesi ve babası eşliğinde klinik doktoru Ege Bora Özpar'ı odasında ziyaret eden Şimşek, evinde kullanacağı ilaçları konusunda bilgi aldı. Her şeyin yolunda olduğunu ifade eden doktorları, Yusuf Oğuz'un bundan sonraki tedavisinin evinden takip edileceğini, fizik tedavisinin ise hastanede olacağını söyledi.

Evine döneceği için mutlu olduğunu söyleyen Yusuf Oğuz Şimşek, "Tek düşündüğüm evime gidip sağlığıma kavuşup kollarımı kullanabileceğim günü beklemek" dedi. Sadece sağlığını düşündüğünü aktaran Yusuf Oğuz Şimşek, "Mutluyum, sevinçliyim, ailemle birlikte olacağım. Sağlıklı olduktan sonra gerisi nasıl olsa olur" diye konuştu.

Zabıta memuru olan baba Mustafa Şimşek de "Çok mutlu ve heyecanlıyız. Her şey yolunda. Bugünü bekliyorduk. Tedavi ve ilaçlar konusunda bilgilendirildik. Tedaviye evde devam edeceğiz" dedi.



Oğuz Şimşek, Ömer Özkan, Yusuf Oğuz, Sağlık

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Sağlık

Son Dakika Haberleri

14:06  Libya'da bir savaşın Akdeniz'den Avrupa'ya kontrolsüz göçle mücadeleyi zayıflatacağı endişesi - Haberler
14:06  Fransa, polisin 'ölümcül' gözaltı yöntemini tartışıyor - Haberler
14:06  Libya'da bir savaşın Akdeniz'den Avrupa'ya kontrolsüz göçle mücadeleyi zayıflatacağı endişesi - Haberler
14:03  Isparta Şehir Hastanesi'ndeki endoskopi sonrası ölüm ve yoğun bakım skandalına soruşturma - Haberler
14:02  "Arkadaşımın yanına gideceğim" diyerek evden çıktı, bir daha haber alınamadı - Haberler
13:46  AB ile görüşen Ruhani, Amerika'ya yine tepki gösterdi: Bölgeyi anlamıyorlar - Haberler
12:51  Suudi Arabistan, ABD üslerine yaptığı saldırı gerekçesiyle İran'ı mesaj yoluyla kınadı - Haberler
12:35  Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü - Haberler
12:00  İran Sivil Havacılık Kurumu: Kara kutunun incelenmesi aylar sürebilir - Haberler
11:36  Ümraniye'de otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü - Haberler
10.01.2020 14:12:56