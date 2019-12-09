Haberler » Sağlık » Çift kol nakli yapılan Şimşek'in fizik tedavi süreci başladı - Haberler

Çift kol nakli yapılan Şimşek'in fizik tedavi süreci başladı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek, yeni kollarıyla fizik tedavi kapsamında pasif egzersiz çalışmalarına başladı.

09.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:52
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek, yeni kollarıyla fizik tedavi kapsamında pasif egzersiz çalışmalarına başladı.
'da 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılarak kollarını kaybeden, 26 Kasım'da da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli gerçekleştirilen Şimşek'in tedavisi sürüyor.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
İki haftayı geride bıraktıklarını ve kritik sürecin geçtiğini ifade eden Özkan, herhangi bir sıkıntısı olmayan hastanın rahatlıkla ayağa kalkıp dolaşabildiğini anlattı.
Şimşek'in moral ve motivasyonunun çok iyi olduğunu dile getiren Özkan, "Her şey gayet iyi gidiyor. Planlandığı gibi, bir problem yok. Fizik tedaviye başladık, kendi içinde bir program oluşturuldu ve pasif egzersizlerle çalışmalara başladı. Yusuf, 15-20 gün kadar burada olacak." diye konuştu.
20 gün sonra taburcu edilebilecek
Şimşek'in Antalya'da yaşadığını, sık sık hastaneye gelebileceği için yaklaşık 20 gün sonra taburcu edilebileceğini aktaran Özkan, "Kendisini çok uzun burada tutmayı düşünmüyoruz. Her şey yolunda giderse daha sık buraya gelme ihtimali olduğu için taburcu edebiliriz." dedi.
Özkan, hastanın araba kullanma hayali olduğunu ancak kollarının durumu nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini belirterek, Şimşek'in bu hayalini gerçekleştirebileceğini kaydetti.
İlk çift kol nakli yapılan Cihan Topal'ın kollarını çok rahat kullanabildiğini ve Aydın'dan Antalya'ya kendi kullandığı arabasıyla geldiğini vurgulayan Özkan, "Yusuf da çok rahat arabasını kullanabilir duruma gelecektir. Ancak bir yıldan önce kullanmasını pek beklemiyoruz. Şu anda en önemlisi kendi hijyenini sağlayabilmesi ve bağımsız yaşayabilmesi. Bunları sağladıktan sonra araba da kullanabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Çift kol nakli yapılan Şimşek'in fizik tedavi süreci başladı

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Sağlık

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI
Sağlık

Son Dakika Haberleri

17:10 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
17:07 Putin'in nükleer fırlatma mekanizması bulunan çantası görüntülendi - Haberler
17:06 Vali Yardımcısı Tabakçıoğlu, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi - Haberler
17:03 Kilis'te kaçakçılık operasyonu - Haberler
17:03 Kilis'te kaçakçılık operasyonu - Haberler
16:58 Diyarbakırlı ressamdan 120 bin dolara satılan muz çalışmasına salatalıklı yanıt - Haberler
16:38 Karton toplama işinin özel bir firmaya verileceği iddiası üzerine roman vatandaşlar belediyeyi bastı - Haberler
16:30 Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğrafın sırrı çözüldü - Haberler
16:29 Rusya'da el bombalı banka soygunu - Haberler
16:13 Bağcılar'da oto galericiler çarşısında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
9.12.2019 17:20:34