Haberler » Sağlık » Çift kol nakli yapılan Şimşek'in sağlık durumu iyiye gidiyor - Haberler

Çift kol nakli yapılan Şimşek'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli ameliyatı yapılan 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek'in sağlık durumunun çok iyi olduğu, bu şekilde devam ettiği takdirde yaklaşık 20 gün sonra taburcu olabilecek aşamaya gelebileceği bildirildi.

08.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:38Çift kol nakli yapılan Şimşek'in sağlık durumu iyiye gidiyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli ameliyatı yapılan 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek'in sağlık durumunun çok iyi olduğu, bu şekilde devam ettiği takdirde yaklaşık 20 gün sonra taburcu olabilecek aşamaya gelebileceği bildirildi.
Kentte 4 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından çift kol nakli gerçekleştirilen Şimşek'in tedavisi sürüyor.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şimşek'in 4 gün önce ayağa kalktığını ve yürümeye başladığını belirtti.
Her şeyin yolunda gittiğini, herhangi bir problemin söz konusu olmadığını dile getiren Aydınlı, "Yemesi, içmesi normal. Şu anda her şey çok iyi gidiyor. Sağlık durumu, kollarının durumu çok iyi. Bu şekilde devam ettiği sürece yaklaşık 20 gün sonra taburcu olabilecek aşamaya bile gelebilir." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi, Oğuz Şimşek, Sağlık

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Sağlık

Son Dakika Haberleri

13:29 Hong Kong'da protestolar 6. ayında: Sokağa çıkan göstericiler ne düşünüyor ? Ne istiyor ? - Haberler
13:23 Şarampole devrilen araçta 5 genç yaralandı - Haberler
13:20 Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
13:19 Kontrolden çıkan otomobil otelin havuzuna uçtu - Haberler
13:19 Küçük tüpte pişirilen çay evi küle çevirdi - Haberler
11:39 Prof. Dr. Canan Karatay: Başından beri tavuk dönere karşıyım, büfelerin önünden geçerken midem bulanıyor - Haberler
11:16 Polis, dur ihtarına uymayan taksiyi kilometrelerce kovaladı! Araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
11:04 Muharrem İnce'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sitem: İftiraya uğrayana değil kaynaklık edene haber gönderiyor - Haberler
10:25 Eşe yumruk atmak boşanma sebebi - Haberler
10:16 Sürücüsüz araç trafiği birbirine kattı - Haberler
8.12.2019 13:39:47