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Çift kol nakli yapılan Şimşek'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli ameliyatı yapılan 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek'in sağlık durumunun çok iyi olduğu, bu şekilde devam ettiği takdirde yaklaşık 20 gün sonra taburcu olabilecek aşamaya gelebileceği bildirildi.

08.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:47
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli ameliyatı yapılan 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek'in sağlık durumunun çok iyi olduğu, bu şekilde devam ettiği takdirde yaklaşık 20 gün sonra taburcu olabilecek aşamaya gelebileceği bildirildi.
Kentte 4 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından çift kol nakli gerçekleştirilen Şimşek'in tedavisi sürüyor.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şimşek'in 4 gün önce ayağa kalktığını ve yürümeye başladığını belirtti.
Her şeyin yolunda gittiğini, herhangi bir problemin söz konusu olmadığını dile getiren Aydınlı, "Yemesi, içmesi normal. Şu anda her şey çok iyi gidiyor. Sağlık durumu, kollarının durumu çok iyi. Bu şekilde devam ettiği sürece yaklaşık 20 gün sonra taburcu olabilecek aşamaya bile gelebilir." diye konuştu.
Çift kol nakli yapılan Şimşek'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Akdeniz Üniversitesi, Oğuz Şimşek, Sağlık

Kaynak: AA


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