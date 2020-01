Çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek taburcu edildi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli ameliyatı yapılan Yusuf Oğuz Şimşek, taburcu edildi.Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, evine gideceği için mutlu olduğunu söyledi. Bundan sonra daha değişik bir yaşamı olacağını aktaran Şimşek, "Gezmek, araba kullanmak, bayramlarda ailemin ellerini öpmek, arkadaşlarımla tokalaşmak en büyük hayalimdi. İnşallah hepsini gerçekleştireceğim." dedi.Kollarını ilk gördüğünde Allah'a şükrettiğini anlatan Şimşek, her günün bir önceki günden daha iyi geçtiğini dile getirdi. Şimşek, hareket ettirebildiği kollarına gözü gibi bakacağını ifade etti.Baba Mustafa Şimşek, yıllar sonra oğlunun kollarına kavuşmasından mutluluk duyduğunu, evladına her baktığında kolları bağışlayan aileye dua ettiğini söyledi. Yarım kalan hayallerin gerçeğe dönüşeceğini belirten Şimşek, "Oğlumun sürekli iyiye gitmesi önemli. Günlük değişimler yaşıyoruz. Yusuf'un bayramlarda elimizi öpmesini özlemiştik. Bayramlarda birisi elini uzattığında kollarını cebine sokuyordu. Çok şükür artık tokalaşabilecek." dedi.Şu ana kadar bir sıkıntı yaşanmadıAkdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan da 1,5 aylık süreci sıkıntısız geride bıraktıklarını, şu ana kadar hiçbir problem yaşamadıklarını anlattı. Hastanın rutin kontrollerini yaptıklarına, fizik tedavinin özenle uygulandığına değinen Özkan, şunları söyledi:"Yusuf özellikle dirseğe yakın bölgelerde hafif hissetmeye başladı. Bu, bizim için çok iyi bir gelişme. Ameliyattan sonra tedirgindi, 'Ameliyat başarılı oldu mu?' diye soruyordu. Şu anda kollarını sahiplenmiş durumda, çok mutlu. Yusuf çok istekli bir hastaydı. Benimle de tokalaştı, uzun zamandan beri bu hareketi yapamıyordu. Bir yılın sonunda daha rahat hareket edecek."Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ege Bora Özpar ise Şimşek'in çok uyumlu bir hasta olduğunu, kendisini yeni ellerine kavuşturup taburcu etmekten dolayı çok mutluluk duyduklarını söyledi.Şimşek'in düzenli ilaç kullanması gerektiğini anlatan Özpar, "Şu an her şey yolunda, doku çok canlı ve olması gerektiği gibi. Biz de bunu istiyoruz. Kendisin taburcu ediyoruz, biz de heyecanlıyız." diye konuştu.Açıklamanın ardından doktorlarıyla tokalaşan Şimşek, babasıyla hastaneden ayrıldı.Antalya'da yaklaşık beş yıl önce güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden 26 yaşındaki Şimşek'e, 26 Kasım 2019'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılmıştı.