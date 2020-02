Euroleague’de 22 hafta sonunda 19 galibiyet alan Anadolu Efes , en yakın takipçisi CSKA’nın üç galibiyet önünde lider durumda. Moskova’daki maçta Efes liderliğini perçinlemek, CSKA ise lidere bir adım yaklaşmak için parkeye çıkacak.Rusya ekibi, bu sezon Efes’in Euroleague’de Panathinaikos ile birlikte mağlup edemediği iki takımdan biri. Temsilcimiz her ne kadar çok formda olsa da, CSKA da vitesi arttırmış durumda ve dolayısıyla akşamki maçın bir favorisi olduğunu söylemek kolay değil.CSKA Moskova cephesiCSKA, sezonun ilk 10 maçında dört mağlubiyet almıştı. Sonraki 12 maçta ise iki kez yenildiler. Son beş maçlarını da kazandılar.Moskova ekibi, ligin en çok savunma ribaundu alan takımı. Maç başına 25,95 savunma ribaundu alıyorlar. Toplam ribaundda da ortalama 37,91 ile lig lideri konumundalar.Koç Nikita Kurbanov, Euroleague’deki ilk beşlerinde 11 farklı oyuncu kullandı. Yalnızca Nikita Kurbanov her maça ilk beşte başladı.Bu sezon Euroleague’de yalnızca dört maça çıkan 2019 Final Four MVP’si Will Clyburn, yaşadığı aşil sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında da forma giyemeyecek.Takımın ortalama verimlilik puanı en yüksek olan oyuncusu Mike James. ABD’li guard aynı zamanda maç başına 21,1 sayıyla takımının en skorer oyuncusu.James, son 15 maçta en az bir üçlük isabet buldu ve son 20 maçında da çift haneli skor üretmeyi başardı.Anadolu Efes cephesiTemsilcimiz, Euroleague’deki son 16 maçının 15’ini kazandı. Bu süreçte yalnızca CSKA Moskova’ya -bir sayı farkla- mağlup oldu.Efes’te her Euroleague maçına ilk beşte başlayan bir oyuncu yok. Şu ana dek 12 farklı oyuncu, Koç Ergin Ataman tarafından ilk beşte kullanıldı.Takımın Sırbistanlı oyun kurucusu Vasilije Micic, sakatlık nedeniyle dört maç kaçırdıktan sonra geçen haftaki Kızılyıldız maçıyla geri döndü.Shane Larkin, son üç haftada da haftanın oyuncusu seçildi. Bununla birlikte ocak ayının en iyi oyuncusu da Larkin oldu.ABD’li guard, son 35 maçının 34’ünde en az bir üçlük isabet buldu. Son sekiz maçında ise birden fazla üçlük attı.Larkin, maç başına 21,8 sayıyla bu alanda lig lideri. Süper yıldız ayrıca %52,17’lik üçlük yüzdesiyle bu alanda da lider. Ancak Larkin’in en iyi olduğu alanlar bunlarla sınırlı değil. 27 yaşındaki skorer, maç başına 25,9 verimlilik puanı üretiyor. Bu alanda, en yakın takipçisi Nikola Mirotic’in 4,35 puan önünde en üst sırada bulunuyor.