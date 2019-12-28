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Çift sıra parklanma yapan araçlara ceza

KOCAELİ (İHA) – İzmit ve Gebze şehir merkezlerinde çift sıra parklanma yaparak trafikte sıkışmaya neden olan araçlara cezai işlem uyguluyor.

28.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:43 Çift sıra parklanma yapan araçlara ceza
KOCAELİ (İHA) – ve şehir merkezlerinde çift sıra parklanma yaparak trafikte sıkışmaya neden olan araçlara cezai işlem uyguluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde trafik akışının aksamaması için çift sıra park eden araçlara yönetim denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor. Çift sıra parklanma yaparak trafik akışını engelleyen araçlar, cezai işlem uygulanarak yediemin otoparkına çekiliyor. İzmit ve Gebze ilçeleri şehir merkezlerindeki denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiren Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, çalışmalarını Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte yürütüyor.

Vatandaşların şehir merkezinde araçları ile ilerlerken sorun yaşamamaları için yapılan denetimlerde, çift sıra parklanma yapan araçlara emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulanıyor. Cezai işlem sonrasında araçlar, Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri tarafından yediemin otoparkına çekiliyor. Çift parklanma yapan araçlar, yazılan cezanın yanı sıra 50 TL otopark ücret parasını da ödüyor.

Öte yandan Kocaeli genelinde yol ve otoparklarda bulunan yağmur suyu tahliye mazgalları, bilinçsiz kişilerce yerlerinden sökülüyor. Bilinçsiz kişilerin mazgalları yerlerinde çıkarıp sökmesi nedeni ile yaprak ve dal parçaları, su giderlerini tıkıyor. Yetkililer su birikintilerinin oluşmaması ve mağduriyetlerin yaşamaması için vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Zabıta, Gebze, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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