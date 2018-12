Çiftçi AK Parti Bozova Teşkilatı ile Bir Araya Geldi

14 Aralık 2018 Cuma 13:43



14 Aralık 2018 Cuma 13:43

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Bozova ilçesi ziyaretleri kapsamında AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret ederek teşkilat üyeleri ile istişare bulundu.İlçe ziyaretleri kapsamında kurum ve kuruluş ziyaretleri ile Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını denetleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Bozova İlçe Başkanlığında, teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Burada Bozova yapılan çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Ak Parti her kademesinde görev aldığını belirten Çiftçi, "Allah'a şükürler olsun genç yaşta hem partimizin hem de Belediye Başkanlığı noktasında birçok hizmetlerde bulunduk. Partimiz ve Şanlıurfalı hemşerilerimiz bizlere bu görevleri verdi. Sizinle çok güzel çalışmalarda bulunduk. Çalışmayı yaparken de tüm Şanlıurfa'yı bir bütün olarak ele aldık. Partimiz teşkilatları ile şehrimiz ise Sivil Toplum Örgütleri ve Kurum ve Kuruluşlar ile vardır. Bizler de mümkün mertebe bu süreç içerisinde hiçbir ile didişmeden ve çatışmadan uzak bir şekilde hepsini kucaklayarak elimizden geldiğince özverili bir şekilde hizmette bulunduk. Çalışkan olduk, üretken olduk. Bozova'mıza mümkün mertebe çalışmalar yaptık. Kaymakamımız bu süreç içerisinde 2 yıl Belediye Başkanlığı yaparak güzel çalışmalara imza attı. Şimdi Bozova'mız güzel bir sürece imza atıyor. Kadın Kollarımız hem Büyükşehir Kadın Şube Müdürlüğümüz hem de eşim ile birlikte çok güzel ziyaretlerde bulunarak çalışmalara imza attılar. Allah hepinizden razı olsun, Bozova'nın tüm çalışmalarından ve ekibinden memnunum. İnşallah memleketimiz, Bozova'mız ve AK Partimiz için hayırlı kararlar çıkar. Bir kardeşiniz olarak kapım her zaman sizlere açık Urfa'dayım ve Urfa'da yaşamaya devam edeceğim. Artık şehrimiz ile ilgili olarak düşünen şehri takip eden ve şehrin sorunlarını üst düzeye taşıyabilme yeteneğine kavuşmuş durumdayız. Bu yüzden Bozova ile ilgili görevlerimiz bitmiş değildir ve aynı şekilde devam edecektir. Ben teşkilatımıza vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman AK Partililiği ön planda tutum ve her geldiğimizde muhakkak olarak teşkilatlarımızı ziyaret ettik. Gittiğimiz her yerde teşkilatlarımız yanımızda durdular ve hiçbir zaman onlarsız hareket etmedik. Bu da Şanlıurfa'da bir kültürün yerleşmesine yol açtı ve teşkilatların ön plana çıkmasına yol açtı. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.AK Parti Bozova İlçe Teşkilat üyeleri de Başkan Nihat Çiftçi'ye ilçeye verdiği önemden ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ŞANLIURFA