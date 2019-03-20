Çiftçi Apartmanın Çatısından Ölüme Atladı

Kaynak: DHA

İZMİR'in Tire ilçesinde, çiftçi Mehmet D. (47) bilinmeyen nedenle girdiği bunalım sonucu 4 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.Bayındır'ın kırsal Pınarlı Mahallesi'nde çiftçi Mehmet D., dün saat 17.00 sıralarında Tire ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet D., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen Mehmet D., ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet D., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan polis, Mehmet D.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi. - İzmir