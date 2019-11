Çiftçi, App'ten uzman desteğini sevdi

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, Türkiye 'de teknoloji kullanımına aşina bilinçli çiftçilerin sayısının arttığını belirterek, "GÜBRETAŞ Etkili Gübreleme Programları (EGP) aplikasyonu ile çiftçilerimiz bitkilerde merak ettikleri konuları rahatça ziraat mühendisi uzmanlarımıza sorabiliyorlar. Bu inovatif çözüm sayesinde çiftçilerimizin 4 yılı aşkın süredir devrede olan uygulamaya ilgisi günden güne katlanarak artıyor." dedi.Yumaklı, Dünyanın en büyük örtü altı (seracılık) tarım sektörü fuarı Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda AA muhabirine, gübre endüstrisi ve GÜBRETAŞ'ın yenilikçi çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.Gübrenin temel girdileri olan azot, fosfat ve potasyumun büyük oranda ithalatla karşılandığını hatırlatan Yumaklı, bu ham maddelerin belli üretim proseslerinden geçerek gübrelere dönüştürüldüğünü söyledi.Türkiye'nin yerli gübre üretiminde GÜBRETAŞ'ın yenilikçi üretim çalışmalarının da etkisiyle son yıllarda önemli mesafeler kat ettiğini anlatan Yumaklı, "Türkiye'nin son 10 yıllık gübre tüketim ortalaması yıllık 5,5 milyon civarındadır. Bunun yaklaşık 3,5 milyon tonu ülkemizde üretilirken, kalan miktar ise doğrudan emtia ürün olarak yurt dışından ithal edilmektedir. Ülkemizde kullanılan gübrelerin yaklaşık 3'te birini tek başına karşılayan GÜBRETAŞ, yüzde 30 civarındaki pazar payıyla sektör liderliğini sürdürmektedir." bilgilerini verdi.Tüketimde artış beklentisiYumaklı, kurdaki oynaklığın zaman zaman ham madde tedariğinde finansman sorunlarına yol açtığını ifade ederek, buna karşın iç pazarda ürün tedariği sorununun yaşanmadığını söyledi.Yumaklı şu değerlendirmeyi yaptı:"Gübre sektörü, global bir sektör olduğu için ham madde ve ürün fiyatları uluslararası piyasalarda belirlenmektedir. Fiyatların seyrine etki eden birçok faktör var ve aynı zamanda ülkelerin gübre arz veya taleplerine göre dünyadaki gübre fiyatlarında iniş çıkışlar yaşanmaktadır. Türkiye'nin dünyadaki toplam gübre tüketiminin yaklaşık yüzde 1,5 civarında bir paya sahip olduğunu ve sektörün ham madde yönüyle büyük oranda ithalata dayalı olduğunu da unutmamak gerek.Bu yıl döviz kurlarının daha stabil bir seyir izlemesi nedeniyle kur dalgalanmalarıyla ilgili sektöre doğrudan büyük bir etki söz konusu değildi. Ülkemizdeki toplam gübre tüketiminin de geçen yılın biraz daha üzerine çıkmasını bekliyoruz.""Bilinçli tarımı yaygınlaştırma misyonuyla hareket ediyoruz"Yumaklı, sektörünün lider şirketi GÜBRETAŞ'ın, geliştirdiği yenilikçi ürünlerinin yanı sıra bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetleriyle de tarımsal üretime katma değer sağlamaya devam ettiğini anlattı.Kurumun 68 yıllık tecrübesiyle Türkiye'deki tarımsal üretime fayda sunmayı temel misyon edindiğini aktaran Yumaklı, "GÜBRETAŞ, bilinçli tarımı yaygınlaştırmak için yıllardır sürdürdüğü çiftçi eğitim toplantıları, toprak analizi hizmetleri, arazi reçetelendirme çalışmaları ve Türkiye'nin farklı noktalarında kurduğu model üretim alanları ile üreticilere rehberlik etmeyi amaçlıyor.GÜBRETAŞ arazideki bire bir tarımsal danışmanlık hizmetlerini, bitki besleme sektörünün ilk mobil uygulaması Etkili Gübreleme Programları (EGP) ve danışma hatları gibi teknolojik kanallardan da destekleyerek her zaman ve her yerde üreticilerin yanında olmaya devam ediyor." diye konuştu.Whatsapp Danışma Hattı çiftçinin imdadına yetişiyorYumaklı, kurum olarak çiftçilere arazide ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, "GÜBRETAŞ'ın arazide verdiği ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmetleri kapsamında bu yılın ilk 11 ayında yaklaşık 4400 noktada 41 bine yakın üreticiye ulaşıldı." bilgisini verdi.Bu kapsamda 2019 yılında Türkiye genelinde 2 bin 800'den fazla noktada arazi gözlem ve reçetelendirme çalışması gerçekleştiren GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendislerinin, 7 bin 300'den fazla üreticiye arazisinde birebir bilgi desteği verdiğini anlatan Yumaklı, GÜBRETAŞ'ın bu yıl köy kahvehanelerinden il merkezlerindeki salonlara kadar 1500'den fazla noktada düzenlediği eğitim ve bilgilendirme toplantılarına ise 30 bine yakın üretici ile ziraat mühendisinin katıldığını söyledi.Yumaklı, GÜBRETAŞ'ın geçen yıl devre aldığı Üretici Danışma Hattı ve Whatsapp Danışma Hattı kanalıyla çiftçinin yarasına merhem olduğunu dile getirerek, üreticilerin, istedikleri her yerden ve istedikleri zamanda uzman ziraat mühendislerinden bilgi desteği alabildiğini söyledi.GÜBRETAŞ Mobil uygulamasının çiftçilerden rağbet gördüğünü belirten Yumaklı, "Uygulama içindeki 'Uzmana Sorun' bölümünden ve danışma hatları üzerinden GÜBRETAŞ ziraat mühendislerine soru ileten üreticilerin sayısında da geçen yıla oranla ciddi bir artış oldu. Danışma hatları kanalıyla 2019'un ilk 11 ayında 5 bin 500 üreticinin tarımsal üretimle ilgili soruları, GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri tarafından cevaplandırıldı.""Rol model" uygulamalara ağırlık verildiİbrahim Yumaklı, bilinçli tarımın ve etkili gübreleme programlarının sağlayacağı faydayı göstermek için 2017'ye kadar her yıl Türkiye'nin birkaç yerinde model üretim alanı kuran GÜBRETAŞ'ın, özellikle son iki yılda "rol model" uygulamalara ağırlık verdiğini söyledi.Yumaklı, GÜBRETAŞ'ın tarla ve bahçe günü etkinliklerinde ise 4 bin 600 civarında üreticinin, model üretimi alanı uygulamalarının sonuçlarını yerinde görüp inceleme imkanı bulduğunu anlattı.Yumaklı, "Bilinçli tarımı yaygınlaştırma misyonunu bir üst seviyeye taşıdık. Bu çerçevede pamuktan ayçiçeğine, fındıktan zeytine ve mısırdan şekerpancarına kadar ülkemizde üretimi yaygın olarak yapılan tarımsal ürünler için deneme ekim alanları oluşturarak çiftçimizin ziyaretine açtık. 2018 yılında Türkiye genelinde 18 yerde yapılan bu model uygulamalar, 2019 yılında 30 noktaya ulaştı. Günün sonunda çiftçilerimiz bu model alanları inceleyerek kendi planlamalarını daha sağlıklı yapabilir hale geliyor." diye konuştu."Mısır hasadında 2 kat verime ulaşıldı"Yumaklı, toprak analizine dayalı bitki besleme programlarının uygulandığı bu model alanlarda elde edilen sonuçları hasat dönemindeki etkinliklerle bölgedeki bilinçli üreticilerle paylaştıklarını söyledi.GÜBRETAŞ'ın bilimsel veriler ışığında hazırladığı bitki besleme programlarının uygulandığı bu arazilerde, Türkiye ortalamasına oranla çok yüksek verim ve kalite elde edildiğini anlatan Yumaklı, "Bu yıl yapılan model üretim alanı uygulamaları kapsamında Samsun'daki fındık ve Balıkesir'deki zeytin hasatlarında Türkiye ortalamasının 4 katı, Kahramanmaraş'taki mısır hasadında ise 2 katı verime ulaşıldı. Ayrıca Konya'nın Çumra ilçesindeki şekerpancarı uygulamasında Türkiye verim ortalamasına oranla yüzde 60, Konya-Altınekin'deki ayçiçeği hasadında yüzde 40 ve Niğde'deki patates tarımı model uygulamasında yüzde 35'in üzerinde verim artışları sağlandı." yorumunu yaptı.Tarımsal üretimle ilgili video galeri ilgi çekiyorYumaklı, GÜBRETAŞ'ın geliştirdiği "bitki besleme sektörünün ilk mobil uygulaması" EGP mobil aplikasyonuyla çiftçilere Türkiye'de yetişen tüm ürünlerle ilgili etkili gübreleme programını aktardıklarını söyledi.Uygulamanın kategorilere ayrılmış ürün listesiyle üreticilerin bitki besleme programlarını kolaylaştırdığını aktaran Yumaklı, şöyle konuştu:"Mobil uygulama içerisine yeni eklenen hobi tarımına yönelik bitki besleme programları ve tarımsal üretimle ilgili video galerinin yanı sıra bilinçli tarımla ilgili özel içerikler de üreticilerin yoğun ilgisini çekiyor.Tüm cep telefonlarında kullanılabilen GÜBRETAŞ EGP uygulaması ile çiftçilerimiz bitkilerde merak ettikleri konuları rahatça ziraat mühendisi uzmanlarımıza sorabiliyorlar. Aplikasyonda yer alan fotoğraf gönderme seçeneği sayesinde bitkinin fotoğrafını bize ulaştıran çiftçi, alanında uzman isimlerden anında çözüm önerisi alabiliyor. Üreticilerimiz, merak ettikleri konularla ilgili de mobil uygulamadaki Uzmana Sorun bölümünden girerek, tarımsal danışmanlık hizmeti alabiliyor. Bu inovatif çözüm sayesinde çiftçilerimizin 4 yılı aşkın süredir devrede olan uygulamaya ilgisi günden güne katlanarak artıyor."