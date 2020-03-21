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Çiftçi, " Biz sizler için çalışıyoruz, evinde kal Çayırova"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni tip korona virüsün yayılmaması için vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.

21.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:28
Çiftçi,
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni tip korona virüsün yayılmaması için vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, salgınla başa çıkmanın en etkili yolunun sosyal teması azaltmak olduğunu vurguladı. Başkan Çiftçi, "Dünyayı saran ve ülkemizin de mücadele ettiği yeni tip Korana virüse karşı halkımızın sağlığı için aldığımız tedbirleri gece gündüz demeden titiz ve sıkı bir şekilde yerine getiriyoruz. Belediye olarak, hijyene çok önem veriyor ve halkımızın kullandığı ortak alanları sürekli dezenfekte ediyoruz. Virüsün size, sevdiklerinize bulaşmaması ve sağlımız için kurallara uyalım, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayalım. Unutmayın. Korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" çağrısında bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel

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