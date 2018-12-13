Çiftçi, Bozova Kaymakamlığını Ziyaret Etti

13 Aralık 2018 Perşembe 13:28



13 Aralık 2018 Perşembe 13:28

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ilçe ziyaretleri kapsamında, Bozova Kaymakamlığını ziyaret etti.Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Bozova Kaymakamı ve Bozova Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker'i ziyaret eden Başkan Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Burada bir süre sohbet edilirken, Bozova'nın gelişimi ve dönüşümü için yapılacak olan projelerin planlanması konuları görüşüldü."Esas olan kalıcı eserler bırakmaktır"Çiftçi, "İnanıyorum ki Bozova'ya 3 yıllık başkanlık dönemimizde hak ettiği hizmetleri sağladık. Bugün Şanlıurfa'mızın güzel ilçesi Bozova'mızdayız. Öncelikle çok kıymetli Kaymakamımız Bozova Başkan Vekilimiz Zekeriya Beye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Her geldiğimiz de çok güzel bir şekilde karşılandık, bizler de Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimize mümkün mertebe elimizden geldiğince Bozova'mıza hizmet ettik. Şimdi ise arkadaşlarımızla birlikte ilçemizde bir takım ziyaretlerde ve incelemelerde bulunacağız. Bozova'mıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı hem de Büyükşehir Belediyemiz ile uyumlu çalışmalarından dolayı Bozova Kaymakamımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Her şey vatan için. Vatana hizmet etmek güzel bir duygudur. Kişiler olarak gelip geçiciyiz esas olan kalıcı eserler bırakmaktır. İnanıyorum ki Bozova bu 3 yıllık süreç içinde hak ettiği hizmeti aldı. Bozovalılara hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.İlçe ziyaretleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Katı Atık Aktarma İstasyonu çalışmalarını da denetleyen Çiftçi, yüklenici firma yetkilileri ve teknik heyetten detaylı bilgi aldı. 29 bin metrekare üzerine kurulacak olan tesis ile günlük elde edilecek 60 ton evsel atık, şehir merkezinde bertaraf edilerek enerjiye dönüştürülecek. - ŞANLIURFA