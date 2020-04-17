Çiftçi çiftten duygulandıran destek
Bayburt'un merkeze bağlı Taht köyünde ikamet eden Selim ve Havva Demirhan çifti, biriktirdikleri 550 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
17.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:18
Geçimlerini çiftçilikle sağlayan ve İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ikametlerini terk etmeleri sınırlandırılan çift, bağış için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım talep etti. Demirhan çiftinin talebi üzerine köye yönlendirilen ekipler banka hesaplarına yatırmak üzere 550 lirayı teslim aldı.
Havva Demirhan'ın, kendince az bulduğu 250 lirayı teslim ederken yaşadığı mahcubiyet izleyenleri duygulandırdı. - BAYBURT
Kaynak: İHA
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