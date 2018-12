Çiftçi'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:45



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:45

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili yayımladığı mesajında, "Büyükşehir kadroları olarak gelişen ve kalkınan Şanlıurfa'mızı her zaman engelli kardeşlerimize göre düzenlemeye çalıştık. Kendimizi engelli kardeşlerimizden hiç bir zaman ayrı tutmadık. Onların her alanda gelişimine destek sağlamak ve toplum içerisinde kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için Türkiye'nin en büyük engelli koordinasyon merkezi olan Şanlıurfa Engelli ve Yaşam Merkezi'nde kardeşlerimize yönelik her türlü aktivite ve eğitim kurslarını hayata geçirdik. Her zaman onlarla birlikte olduk. Eğitimlerinde, etkinliklerinde ve yaşamın her alanında engelli kardeşlerimizle birlikte hareket ettik. Bu duygu ve düşüncelerle, engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Kendileriyle hep birlikte bir aile bilinci ile nice güzel günler de yine buluşacağımızı temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA