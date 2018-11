Çiftçi'den Adaylık Açıklaması: "Cumhurbaşkanımızdan 3 Ay Önce Affımı İstedim"

24 Kasım 2018 Cumartesi 20:36



24 Kasım 2018 Cumartesi 20:36

AK Partiden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmeyen Nihat Çiftçi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kendisinin yerine aday olarak gösterilen eski İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 'ü kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'dan yeniden aday olmamak için müsaade istediğini dile getiren Çiftçi, "Bugüne kadar bu kutlu yolda beni yalnız bırakmayan başta eşim ve çocuklarım olmak üzere Şanlıurfalı hemşehrilerime, milletvekillerimize, meclis üyelerime, çalışma arkadaşlarıma, ilçe başkanları ve yönetimlerine, STK 'larımıza ve akrabalarıma teşekkür ederim. 17 yıldır Şanlıurfa'da siyaset yapıyorum. Her mücadele ve hizmette çalışma kadromuzla birlikte Şanlıurfa'nın menfaatini ön planda tuttum. Özel nedenlerden dolayı 3 ay önce Cumhurbaşkanımızdan affımı istemiştim. Bu gün Zeynel Abidin Beyazgül arkadaşımız açıklanmıştır. Hayırlı olsun" dedi.Görevde kaldığı sürede birçok hizmete imza atıklarını söyleyen Çiftçi, "Şanlıurfa'mıza 3 yılda 30 yıllık bir proje gerçekleştirdik. Her şey Şanlıurfa'mız içindir. Şanlıurfalı kardeşlerimi çok sevdim. Onlara hizmet etmeyi bir ibadet olarak gördüm. Her dakikamı Şanlıurfa'nın kültürüne, turizmine, gençliğine, sporuna, müziğine, tarihine hizmetle geçirdim" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA