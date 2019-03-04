Çiftçi'den Gençlere Mektup

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Çayırova'nın geleceği olarak gördüğü çocuk ve gençlere özel önem veriyor. Esnaf, iş yeri ve ev sohbetlerinde karşılaştığı gençlere çok yakın ilgi gösteren Çiftçi,kaleme aldığı ve içinde önemli nasihatlerin yer aldığı mektubu gençlere veriyor.

ÇOK DÜŞÜNCEMİZ VAR

Mektuba" Genç arkadaşıma davetimdir. Kendisi güzel, yüreği güzel genç kardeşim" diye başlayan Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, "Uzun yıllardan bu yana Çayırova'da İnşaat Mühendisliği yapmakta iken, belediye seçimleri sebebiyle AK Parti'den Belediye Başkan Adayı oldum. Belediye Başkanı seçildiğimde, genç arkadaşlarımızla alakalı gerçekleştirmek istediğim pek çok düşüncelerim var.

FİKİRLERİNİZE İHTİYACIMIZ VAR

Ancak bu hususlarda senin ve arkadaşlarının fikirlerine de ihtiyacım var. Çünkü sen ve senin gibi gençlerin fikirleri güncel gelişmelere daha yatkın. Sizler, büyüklerinizden daha hızlı düşünebiliyorsunuz. Umuyorum ki gençlere yönelik yapılacak hizmetler noktasında senin ve arkadaşlarının ilginç fikirleri olacaktır" diye yazdı.

Kaynak: Bültenler