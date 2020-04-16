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Çiftçi'den ilçe başkanlarıyla video konferans

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, video konferansla görüştüğü siyasi partilerin ilçe başkanlarına virüsle mücadele kapsamında belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

16.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:25
Çiftçi'den ilçe başkanlarıyla video konferans
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, video konferansla görüştüğü siyasi partilerin ilçe başkanlarına virüsle mücadele kapsamında belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, meclis üyeleri ve muhtarlardan sonra siyasi partilerin Çayırova ilçe başkanlarıyla da video konferansla bir araya geldi. Siyasi partilerin ilçe başkanları ile video konferansla görüşen Başkan Çiftçi, belediyenin virüsle mücadelede yaptığı çalışmaları anlattı. Başından beri yakından takip ettikleri virüsle mücadele sürecinde yoğun bir çalışma yaptıklarını anlatan Başkan Çiftçi, dezenfekte ve denetimlerle birlikte 100 kişilik vefa destek grubunun 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.

Toplumsal alanları her gün dezenfekte ettiklerini, mahalle mahalle sokak ve caddeleri yıkadıklarını, esnafları üç kez dezenfekte ettiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, okuma kampanyası ile evde kalan gençlere kitap verdiklerini, vefa destek grubu ile hizmet verdikleri yaşlılara maske, kolanya dağıttıklarını ve sosyal yardımların da sürdüğünü kaydetti. Çayırova halkının sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek için ekiplerle birlikte gece gündüz demeden canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çiftçi, "El birliği ve dayanışma içinde zor günleri geride bırakacağız" dedi.

İlçe başkanlarının öneri, talep ve eleştirilerini dinleyerek tek tek not alan Başkan Çiftçi, katılımcı başkanlara teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel
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