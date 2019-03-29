Çiftçi'den Kent Konseyine Ziyaret

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, büyükşehir belediyesi Kent Konseyine veda ziyaretinde bulunduBurada bir açıklamada bulunan Çiftçi, "Büyükşehir belediyemize veda ziyareti gerçekleştirdik. Gönüllü bir kent konseyi üyesi olarak başkanımızın emrindeyiz. Kısa bir sürede güzel çalışmalara imza atılarak Kent Konseyimizden büyükşehir belediyemize önemli raporlar geldi. Gerek Tarım, Turizm, Kültür varlığını koruma, mimari açıdan ve ulaşım açısından birçok noktada kendilerinden istifade ettik. Birçok noktada istişare heyeti olarak kent konseyimiz Büyükşehir Belediyemizi besledi. Bu kapsamda tüm komisyonlarımıza ve Kent Konseyi Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz" dedi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 1,5 yıla aşkın süre içerisinde birlikte çalıştık. Şanlıurfa'ya hizmetlerinde katkıda bulunmaya çalıştık, Kent Konseyinin kurumsallaşması açısından kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa büyük bir mesafe kat ederek güzel çalışmalara imza attık" diye konuştu. - ŞANLIURFA